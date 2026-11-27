外泄文件显示德意志银行对经手的可疑一马公司相关交易心知肚明，参与调查的两名记者认为，当局必须大幅提高对该银行的合规失职罚款，才能阻遏它为追逐利润而忽视反洗钱工作。

艾迪拉（Aidila Razak）与叶玮玟在播客节目《Explain Sikit》上指出，银行往往会在维护庞大合规系统的成本，以及放任可疑资金流经其网络可能面临的罚款之间权衡得失。

艾迪拉为梭鱼媒体（Barracuda Media）亚洲区负责人，他表示，银行或许觉得冒着被监管机构罚款的风险，比投入资金扩充合规团队更划算。

“雇佣这些庞大部门的开销，或许还比不上被抓到并遭罚款的代价。”

《KiniTV》多媒体记者叶玮玟则解释，德意志银行这类代理银行，实际上有责任就资金汇出方与接收方展开尽职调查，确保交易不涉及洗钱等非法活动。

他指出，德意志银行全球业务庞大，代为处理逾1000家金融机构的交易，令人质疑它能否有效确保各项必要审查与程序落实到位。

“那要如何取得平衡？我认为，归根究底还是回到我们在报道中点出的问题——制度存在漏洞，有些本该做的事，他们却没有做。”

相关调查报道审阅逾1500万份外泄内部文件，揭露德意志银行持续失察，以及未就潜在洗钱与违反制裁的警讯作出应对。

这项由50多个国家逾200名记者联手展开的调查发现，德意志银行监控系统有时虽能侦测个别异常信号，却未能识别更大范围的可疑交易模式。

调查揭露的其中一点，是尽管2015年负面媒体报道接踵而至，且内部也已提交可疑活动报告，德意志银行仍继续处理与富商刘特佐相关的数百万美元转账。

德意志银行的马来西亚子公司，即德意志银行（马来西亚）有限公司，目前正遭一马公司起诉，指其在2009年与2011年涉嫌为一马公司处理11亿1000万美元（约45亿7000万令吉）交易。

德意志银行本身的《2015年反金融犯罪报告》也曾发现，银行透过国际交易资讯系统（ITIS）向马来西亚国家银行提呈的申报存在违规情况——国际交易资讯系统旨在向国行通报跨境资金流动。

在与一马公司的法律诉讼中，德意志银行曾反对在庭审公开这份报告。

2015年的一项内部稽查也发现，马来西亚分行的申报团队并未充分审核提呈至国际交易资讯系统的数据完整性或系统调整的内容，也未在整个申报流程中执行质量保证检查。

稽查报告进一步指出，尽管相关记录按规定须保存至少七年，但稽查人员却无法找到已存档的国际交易资讯系统申报文件。

调查结果也点出，德意志银行马来西亚分行的KYC系统与反洗钱程序存在缺陷。

国家银行回应《当今大马》问询时表示，国行期望所有金融机构遵守相关法律与条例，并警告一旦发现漏洞或违规行为，将毫不犹豫采取执法行动。

不过，国行以保密义务为由，拒绝对外泄文件中的具体发现置评。

德意志银行否认有任何不当行为，声称自己遭到一马公司不法官员误导。

德意志银行表示，已大幅加强金融犯罪管控措施，并在2019年至2025年间投入70亿欧元（约315亿1000万令吉）加强内部风控机制。

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