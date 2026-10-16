ULASAN | Baru-baru ini, sebuah infografik tersebar luas di media sosial dengan tajuk yang menggerunkan. Ia mendakwa terdapat 6,620,151 pendatang asing berdaftar di Malaysia sehingga 31 Disember 2024.

Warga Indonesia membentuk kumpulan terbesar dengan hampir tiga juta orang, diikuti Bangladesh, Nepal, India dan Myanmar.

Di bahagian atasnya tertulis seruan "Bahaya! Bahaya!" Sebagai warga emas yang telah menyaksikan negara ini berubah selama lebih enam dekad, saya faham mengapa angka sebegitu mudah dipercayai dan dikongsi. Namun apabila disemak dengan data rasmi, angka tersebut tidak berpijak di bumi nyata.

Jabatan Perangkaan Malaysia menganggarkan jumlah keseluruhan bukan warganegara di negara ini sekitar 3.38 juta orang pada 2025, iaitu kira-kira 9.9 peratus daripada keseluruhan penduduk.

Angka itu merangkumi semua golongan termasuk ekspatriat, pelajar antarabangsa dan pasangan warga asing. Jumlah pekerja asing yang sah pula sekitar 2.13 juta orang setakat Okt 2025, menurun 13 peratus berbanding tahun sebelumnya.

Pecahan rasmi yang dibentangkan di parlimen menunjukkan Bangladesh berada di tempat teratas dengan lebih 800,000 orang, manakala Indonesia sekitar 540,000 orang, jauh daripada tiga juta seperti yang didakwa.

Malah, jika 10 angka dalam infografik itu dicampurkan, hasilnya melebihi "jumlah keseluruhan" yang dipaparkannya sendiri. Ketakutan yang dibina atas angka palsu hanya mengeruhkan perbincangan yang sepatutnya jernih.

Bagaimanapun, itu tidak bermakna isu pendatang asing boleh dipandang remeh.

Pendatang asing tanpa izin (Pati) masih menjadi masalah besar. Tiada angka rasmi yang tepat, dan anggaran pelbagai pihak berbeza daripada sekitar sejuta hingga beberapa juta orang.

Lebih 250,000 pendatang dari 112 negara mendaftar di bawah program rekalibrasi pulang dalam setahun, satu petunjuk bahawa jumlah mereka yang tidak berdokumen memang besar. Di kawasan bandar, kehadiran warga asing di pasar, tapak pembinaan dan premis perniagaan kecil sudah menjadi pemandangan biasa.

Gambaran yang selalu diperbesar

Persoalan yang lebih jujur boleh diajukan ialah, mengapa kita begitu bergantung kepada mereka? Jawapannya memang tidak selesa untuk didengar.

Sektor perladangan, pembinaan dan perkilangan memerlukan tenaga kerja yang tidak mampu atau tidak mahu diisi oleh rakyat tempatan pada kadar gaji yang ditawarkan.

Pada masa yang sama, kadar kelahiran rakyat Malaysia terus merosot di bawah paras penggantian, dan negara ini sedang bergerak pantas menjadi negara menua.

Kita mengeluh tentang kebanjiran pekerja asing, tetapi kitalah juga yang mengupah mereka, membeli rumah yang mereka bina dan memakan hasil ladang yang mereka usahakan.

Kerajaan telah menetapkan sasaran mengurangkan pekerja asing kepada 10 peratus daripada guna tenaga menjelang 2030, dan lima peratus menjelang 2035. Saya menyokong hala tuju ini, namun ia hanya akan berjaya jika disertai automasi, latihan semula dan gaji yang munasabah untuk pekerja tempatan.

Adakah Malaysia akan dipenuhi pendatang dari China, Indonesia, Myanmar, India atau negara Arab? Saya berpendapat gambaran itu terlalu diperbesarkan. Kebanyakan pekerja dari Bangladesh, Nepal, Myanmar dan India datang secara kontrak dan pulang selepas tempoh pas mereka tamat.

Palm oil fruits at an oil palm plantation in Teluk Intan. Pix Azneal Ishak. Minyak sawit kelapa sawit 050722 03

Dakwaan bahawa lebih sejuta pelancong China masuk dan tidak keluar telah dinafikan oleh Kementerian Dalam Negeri (KDN). Kementerian itu menyatakan hanya sekitar 84,000 pemegang pas lawatan sosial yang belum keluar, manakala bilangan warga China yang diberikan kerakyatan melalui perkahwinan hanya 103 orang sejak 2013.

Kehadiran warga Asia Barat pula – kebanyakannya sebagai pelajar, pelancong dan pelabur – adalah dalam jumlah yang kecil. Indonesia pula kes yang istimewa kerana hubungan serumpun antara kedua-dua bangsa wujud sejak berabad-abad lalu.

Saya sendiri berketurunan Bugis di sebelah bapa dan Cina sebelah ibu. Sejarah Tanah Melayu tidak dapat dipisahkan daripada penghijrahan orang Bugis, Jawa, Minang dan Banjar.

Yang membezakan zaman lalu dengan sekarang ialah undang-undang. Kewarganegaraan dikawal ketat oleh Perlembagaan Persekutuan, dan pas kerja tidak membuka jalan mudah kepada kerakyatan.

Punca daripada orang dalam

Bagaimana pula dengan perkahwinan campur? Data menunjukkan ia memang wujud dan semakin ketara. Antara 2019 hingga 2025, sebanyak 55,458 perkahwinan direkodkan antara rakyat Malaysia bukan Islam dengan warga asing, terutamanya dari China, Singapura, Vietnam, Thailand dan Indonesia.

Pada 2023 pula, lebih 161,000 Pas Lawatan Sosial Jangka Panjang dikeluarkan kepada pasangan bukan warganegara. Namun angka itu masih kecil berbanding jumlah penduduk, dan anak hasil perkahwinan tersebut lazimnya menjadi warganegara Malaysia, dibesarkan dalam bahasa, budaya dan sistem pendidikan negara ini.

Sejarah kita sendiri adalah sejarah percampuran. Masyarakat Jawi Peranakan, Baba Nyonya dan Chetti Melaka lahir hasil perkahwinan campur, dan mereka tidak melemahkan negara, malah memperkayakannya.

Yang perlu diawasi ialah perkahwinan yang dijadikan alat untuk mendapatkan dokumen, lesen perniagaan atau mengelak dihantar pulang ke negara asal. Di situlah penguatkuasaan dan kerjasama antara Jabatan Imigresen Malaysia dengan pihak berkuasa agama negeri perlu diperkemas.

Persoalan terakhir yang paling berat: adakah bangsa Malaysia akan kekal pada tahun-tahun mendatang?

Saya percaya jawapannya bergantung bukan kepada pendatang, tetapi kepada kita sendiri. Bangsa tidak ditentukan oleh darah semata-mata, tetapi oleh bahasa, nilai, kesetiaan kepada perlembagaan dan rasa memiliki terhadap tanah air.

31 ogos hari merdeka parade

Pada hari ini, sembilan daripada 10 penduduk Malaysia masih warganegara. Ancaman sebenar terhadap jati diri bangsa ialah apabila bahasa Melayu dipinggirkan dalam urusan rasmi dan perniagaan, apabila generasi muda yang berbakat memilih untuk berhijrah ke luar negara, dan apabila pasangan muda tidak lagi mampu membina keluarga kerana kos sara hidup yang tinggi.

Jika suatu hari nanti bangsa ini kehilangan dirinya, puncanya bukan kedatangan orang luar, tetapi kelalaian orang dalam.

Oleh itu, saya menyeru agar perbincangan tentang pendatang asing dibuat berasaskan data, bukan emosi dan infografik tanpa sumber. Kita perlu tegas terhadap Pati dan sindiket yang mengeksploitasi mereka, tetapi pada masa yang sama melayan pekerja asing yang sah dengan maruah.

Hal itu kerana tangan-tangan merekalah yang turut membina negara ini.

Dasar mengurangkan kebergantungan perlu dilaksanakan secara tekal, bukan bermusim mengikut desakan politik. Sebagai warga emas, saya tidak gentar dengan wajah-wajah baru di sekeliling kita.

Yang lebih saya bimbangkan ialah keyakinan kita terhadap bahasa, budaya dan nilai sendiri. Jika kita sendiri tidak menjaga rumah kita, wajarkah kita menyalahkan tetamu yang datang mengetuk pintu?

MOHD FUDZAIL MOHD NOR seorang OKU, penulis dan pemenang anugerah sastera.

Tulisan ini tidak semestinya mencerminkan pendirian Malaysiakini.