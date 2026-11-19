ULASAN | “Undang-undang yang benar-benar adil tidak bertanya berapa banyak wang dalam akaun seseorang, berapa tinggi pangkatnya atau siapa yang dikenalinya. Undang-undang hanya perlu bertanya: apakah hakikat kebenaran dan apakah tuntutan keadilan?”

Persoalan paling besar dalam sesebuah negara bukan sekadar sama ada undang-undangnya lengkap, tetapi sejauh mana undang-undang itu dilaksanakan secara adil tanpa mengira kekayaan, pangkat dan pengaruh.

Apabila rakyat biasa merasakan kesalahan kecil boleh membawa hukuman berat, sedangkan golongan berpengaruh menikmati kelebihan tertentu, persepsi undang-undang dua darjat mula membumi.

Sebab itulah kenyataan bersama tujuh Sasterawan Negara pada 12 Nov lalu wajar diberikan perhatian.

Mereka ialah A Samad Said, Baha Zain, Muhammad Haji Salleh, Anwar Ridhwan, Zurinah Hassan, Siti Zainon Ismail dan Rahman Shaari.

Mesej mereka jelas: tiada sesiapa terlalu berkuasa untuk dipertanggungjawabkan dan tiada sesiapa terlalu lemah untuk dinafikan hak mendapatkan keadilan.

Prinsip kedaulatan undang-undang menuntut semua pihak – termasuk pemerintah, pemimpin politik, golongan korporat dan rakyat biasa – tertakluk kepada peraturan.

Perkara 8(1) Perlembagaan Persekutuan turut menjamin kesamarataan di sisi undang-undang.

Namun, kesamarataan tidak bermaksud semua orang mesti menerima hukuman serupa tanpa mengambil kira fakta dan bukti. Sebaliknya, setiap individu berhak mendapat proses perundangan yang adil dan perlindungan tanpa diskriminasi.

Ahli falsafah, John Rawls, melalui A Theory of Justice (1971) mengemukakan gagasan Justice as Fairness, iaitu keadilan sebagai kesaksamaan. Dia menekankan hak dan kebebasan asas serta perlindungan terhadap golongan paling kurang bernasib baik.

Anatole France pula menyindir undang-undang yang kononnya sama rata tetapi mengabaikan ketidaksamaan kehidupan melalui gambaran orang kaya dan miskin sama-sama dilarang tidur di bawah jambatan.

Agama menuntut tegakkan keadilan

Sindiran itu mengingatkan kita bahawa keadilan yang sebenar bukan sekadar kesamarataan pada tulisan, tetapi kesaksamaan yang dapat dirasai.

Perbahasan mengenai tahanan rumah bekas perdana menteri, Najib Razak, turut menghidupkan persoalan ini.

Perkara 42 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan kuasa pengampunan diraja. Pada masa yang sama, masyarakat berhak memahami pelaksanaan sesuatu keputusan berdasarkan kerangka perlembagaan.

Kita perlu membezakan kuasa pengampunan, keputusan mahkamah, pelaksanaan hukuman dan prinsip kesamarataan.

Menghormati institusi diraja tidak bermaksud mengharamkan pertanyaan, manakala mempertahankan keadilan tidak bermaksud menafikan hak perundangan seseorang.

Menteri Undang-Undang, Azalina Othman Said, turut menegaskan bahawa tindakan mencabar sesuatu pelaksanaan melalui saluran sah bukan semestinya tanda tidak setia kepada negara.

Kritikan mesti berasaskan fakta, bukan sentimen politik.

Islam meletakkan keadilan sebagai tuntutan agama. Ayat 135 Surah an-Nisa’ menyeru umat Islam menegakkan keadilan sekalipun terhadap diri sendiri, ibu bapa dan kaum kerabat.

Rasulullah SAW melalui hadis sahih riwayat al-Bukhari dan Muslim mengenai wanita Bani Makhzum menegaskan bahawa kedudukan sosial tidak boleh menjadi alasan untuk mengecualikan seseorang daripada hukum.

Maka, keadilan tidak boleh dipertahankan hanya apabila menguntungkan kelompok sendiri. Hak pihak yang berbeza fahaman politik juga wajib dihormati.

Ada tiga perkara wajib diperbaiki. Pertama, memperkukuh kebebasan dan integriti institusi kehakiman supaya keputusan dibuat berdasarkan undang-undang, bukti dan pertimbangan profesional.

Kedua, memperluas bantuan guaman kepada golongan miskin dan berpendapatan rendah agar keadilan tidak menjadi kemewahan golongan berharta.

Ketiga, meningkatkan ketelusan pentadbiran keadilan melalui penjelasan yang munasabah terhadap keputusan penting, tertakluk kepada batas undang-undang.

Martin Luther King Jr pernah mengingatkan dalam Letter from Birmingham Jail (1963): “Injustice anywhere is a threat to justice everywhere.”

Akhirnya, negara tidak menjadi hebat apabila orang berkuasa sentiasa menang. Negara menjadi bermaruah apabila rakyat kecil juga yakin bahawa hak mereka dilindungi.

Undang-undang jangan menjadi garang terhadap yang miskin tetapi lunak terhadap yang kaya. Tegaslah pada prinsip, adil dalam pelaksanaan dan berperikemanusiaan dalam pertimbangan.

RAMLEE WAHAB ialah penggiat seni serta pemenang pelbagai anugerah sastera. Dia juga bekas pemimpin akar umbi Bersatu Johor yang kini memilih Wawasan sebagai wadah baru.

Tulisan ini tidak semestinya mencerminkan pendirian Malaysiakini.

