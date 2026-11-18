RANAU, SABAH — Penduduk Kampung Mesilou hadir beramai-ramai bagi memeriahkan majlis perasmian program Semarak Kasih MADANI di Dewan Kampung Mesilou, Kundasang. Majlis itu turut dihadiri Senator Dr Zulkifli Hasan.

Majlis itu turut diserikan dengan persembahan nasyid oleh kumpulan Buluh Perindu yang menggunakan alat muzik tradisional Sabah.

Penduduk Kampung Mesilou bersama tetamu pada majlis perasmian Semarak Kasih MADANI di Dewan Kampung Mesilou, Kundasang. (Kredit foto : Facebook YB Senator Dr. Zulkifli Hasan)

Dr Zulkifli menyambut baik kehadiran penduduk dan menyatakan kegembiraannya melihat sambutan masyarakat setempat terhadap program tersebut.

Sumber : Facebook YB Senator Dr. Zulkifli Hasan melalui KESUMA.

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