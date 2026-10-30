KOLUM | Usia 60 tahun sering dianggap sebagai garis penamat dalam perjalanan kerjaya seseorang. Selepas puluhan tahun bekerja, seseorang dijangka bersara, menyerahkan tugas kepada generasi muda dan menikmati kehidupan yang lebih tenang.

Namun, adakah persaraan benar-benar bermaksud seseorang sudah tidak produktif? Adakah usia boleh menentukan nilai pengalaman, pemikiran dan sumbangan manusia kepada masyarakat?

Sebagai warga emas berusia 62 tahun dan orang kurang upaya (OKU), saya melihat persoalan ini dari pengalaman sendiri. Saya pernah membina kerjaya dalam teknologi maklumat, telekomunikasi dan media, bekerja di Malaysia serta di luar negara, dan kini meneruskan penulisan serta kerja bebas berkaitan kecerdasan buatan (AI).

Selepas mengalami strok yang menyebabkan sebahagian tubuh lumpuh, saya semakin memahami bahawa kehidupan tidak semestinya berhenti apabila perjalanan berubah.

Kerjaya mungkin berakhir secara rasmi, tetapi keinginan untuk belajar, berkarya dan menyumbang tidak semestinya berakhir bersama persaraan.

Saya menamatkan pengajian dalam bidang Sains Komputer dan Statistik di University of Waikato, New Zealand pada 1988. Ketika itu, teknologi komputer sedang membuka peluang baru kepada organisasi dan masyarakat.

Saya kemudian membina pengalaman dalam teknologi maklumat (IT) dan telekomunikasi sebelum mengembangkan kerjaya dalam industri media, termasuk TV3 dan Mega TV.

Ketika bersama TV3, saya terlibat dalam perkembangan IT. Kemudian, di Mega TV, saya memegang tanggungjawab sebagai pengarah bagi Pantai Timur dan Malaysia Timur meliputi Pahang, Terengganu, Kelantan, Sabah dan Sarawak.

Pengalaman itu mengajar saya tentang pengurusan, kepimpinan dan cabaran melaksanakan operasi di pelbagai wilayah.

Perjalanan profesional saya turut membawa saya ke Dubai dan Arab Saudi. Saya menghabiskan hampir dua dekad bekerja di rantau tersebut, termasuk dalam bidang media dan pengurusan.

Antara keinginan berehat, bekerja

Pengalaman antarabangsa memperluas pandangan saya tentang budaya kerja, perubahan ekonomi dan kemampuan manusia menyesuaikan diri dengan persekitaran berbeza.

Daripada komputer kepada internet, telefon pintar dan kini AI, saya menyaksikan perubahan teknologi yang begitu besar. Pengalaman itu meyakinkan saya bahawa pembelajaran tidak sepatutnya terhenti apabila seseorang meninggalkan alam pekerjaan sepenuh masa.

Hari ini, saya masih menulis, meneroka AI dan melakukan kerja bebas. Teknologi membantu saya menyusun idea, menjalankan penyelidikan dan menghasilkan kandungan. Namun, teknologi hanyalah alat; pengalaman, pertimbangan dan kebijaksanaan manusia tetap penting.

Saya tidak bersetuju dengan tanggapan bahawa seseorang yang mencapai usia 60 tahun secara automatik kehilangan produktiviti. Pengalaman puluhan tahun mempunyai nilai yang tidak semestinya dapat diperoleh melalui pendidikan formal saja.

Pekerja senior memahami cabaran organisasi, pernah menghadapi krisis dan mempunyai pengetahuan yang boleh diwariskan kepada generasi muda. Dalam bidang teknologi, media, penulisan dan pengurusan, pengalaman tersebut boleh dimanfaatkan melalui perundingan, bimbingan profesional, latihan dan pekerjaan berdasarkan projek.

Golongan muda pula membawa tenaga, idea dan kemahiran baru. Kedua-dua generasi tidak sepatutnya dilihat sebagai pesaing semata-mata. Mereka boleh saling melengkapi jika majikan menyediakan ruang yang sesuai.

Gambar hiasan.

Saya menyokong peluang bekerja selepas usia 60 tahun, tetapi bukan kewajipan untuk semua orang terus bekerja sehingga 65 tahun. Ada yang masih sihat dan berminat, manakala yang lain memerlukan rehat kerana masalah kesihatan atau tanggungjawab keluarga.

Persaraan perlu memberikan pilihan, bukan memaksakan satu jalan hidup kepada semua orang.

Pengalaman saya mengalami strok yang menyebabkan sebahagian tubuh lumpuh mengubah kehidupan dengan begitu besar. Pergerakan menjadi lebih mencabar dan banyak perkara memerlukan penyesuaian.

Namun, keadaan fizikal tidak menghapuskan pengalaman, pemikiran atau kreativiti seseorang.

Sebagai OKU, saya memahami bahawa peluang untuk terus berkarya bergantung bukan saja pada kemampuan individu, tetapi juga pada sikap masyarakat dan kemudahan yang disediakan.

Kerja dari rumah, waktu kerja anjal, teknologi bantuan dan penilaian berdasarkan hasil kerja boleh membuka peluang kepada warga emas dan OKU.

Jawatan, pencapaian lalu bukan ukuran

Seseorang mungkin tidak lagi mampu melakukan tugas fizikal tertentu, tetapi masih boleh menulis, menyelidik, mengajar atau memberikan khidmat nasihat.

AI juga menawarkan peluang baru kepada mereka yang menghadapi keterbatasan fizikal. Namun, akses kepada peranti, internet dan latihan digital perlu diperluas supaya manfaat teknologi tidak hanya dinikmati oleh golongan tertentu.

Majikan harus melihat kemampuan sebenar seseorang, bukannya membuat keputusan berdasarkan usia atau ketidakupayaan semata-mata.

Kita juga perlu jujur bahawa tidak semua warga emas terus bekerja kerana minat. Ada yang bekerja kerana terpaksa mencari pendapatan tambahan apabila simpanan persaraan tidak mencukupi, kos rawatan meningkat atau masih menanggung keluarga.

Oleh itu, menaikkan umur persaraan sahaja tidak akan menyelesaikan masalah kesejahteraan warga emas. Kerajaan perlu memperkukuh perancangan kewangan persaraan, bantuan sosial, penjagaan kesihatan dan sokongan kepada mereka yang tidak lagi mampu bekerja.

Saya mencadangkan supaya pekerjaan selepas persaraan diperluas melalui kontrak yang adil, kerja separuh masa, perundingan dan tugasan anjal. Pada masa yang sama, golongan yang tidak mampu bekerja mesti mendapat perlindungan yang sewajarnya.

Pertambahan usia bukan hukuman

Hak untuk terus bekerja perlu berjalan seiring dengan hak untuk berehat dan hidup bermaruah.

Pengalaman dalam IT, telekomunikasi, media dan pengurusan antarabangsa membentuk cara saya memahami perubahan dunia. Penulisan pula memberikan ruang untuk berkongsi pemikiran dan pengalaman, manakala AI membuka peluang baru untuk saya terus belajar serta berkarya.

Saya tidak mahu mengukur kehidupan hanya berdasarkan jawatan yang pernah disandang atau pencapaian masa lalu. Selagi berkemampuan, saya mahu terus menulis, membaca, meneroka teknologi dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat.

Saya seorang warga emas sekali gus OKU, tetapi saya masih mempunyai fikiran, pengalaman dan keinginan untuk menyumbang. Saya percaya ramai warga emas lain turut mempunyai kemampuan yang wajar diberikan ruang.

Jika seseorang mahu bekerja selepas usia 60 tahun, berikan peluang yang adil. Jika seseorang mahu bersara, hormati pilihannya. Jika seseorang tidak lagi mampu bekerja, pastikan dia tetap dapat hidup dengan selamat dan bermaruah.

Persaraan bukan noktah kepada nilai manusia. Pengalaman, pengetahuan dan kebijaksanaan tetap bermakna apabila dikongsi dengan masyarakat.

Persaraan sepatutnya menjadi kebebasan untuk memilih cara hidup, bukannya hukuman kerana bertambah usia. Ukuran kemajuan sesebuah negara bukanlah berapa lama rakyatnya dipaksa bekerja, tetapi sejauh mana mereka dapat menjalani hari tua dengan maruah, keselamatan dan tujuan hidup.

MOHD FUDZAIL MOHD NOR seorang OKU, penulis dan pemenang anugerah sastera.

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