继日前在周年音乐盛典上与粉丝共创难忘回忆后，国际巨星兼 CUCKOO 全球品牌代言人李俊昊（Lee Junho）再度惊喜亮相位于 Pavilion Bukit Jalil 的 CUCKOOTOPIA Pop-Up 活动，为 CUCKOO International (MAL) Berhad（简称“CUCKOO Malaysia”或“本公司”）的12周年庆典增添璀璨亮点。

他的登场再次引爆了现场粉丝的热情。活动中，他不仅为一系列健康家居创新产品揭幕，更揭晓了2027 CUCKOO新年生活礼。该礼盒为佳节送礼注入了全新概念，将对亲友的健康祝福，化作节后仍能长久相伴的日常便利与舒适。

“作为健康家居创造者（Healthy Home Creator)，我们一直不断探索新方式，希望能帮助马来西亚人生活得更健康、更快乐——无论是透过家中日常使用的产品，还是送给亲友的礼物。‘生活礼’系列正是将这份心意融入了农历新年，为传统礼盒赋予新意，让健康祝福化为一家人全年都能享用的生活好礼，”CUCKOO Malaysia非独立执行董事兼总执行长许健川（KC Hoe）表示。

开启健康家居生活新时代：CUCKOO Malaysia于CUCKOOTOPIA Pop-Up活动上展示最新健康家居创新产品，包括近期推出的CUCKOO GRANITE微碱性净水机及CUCKOO QUBE洗碗机。

围绕着“珍惜每一位BFF”（Buddies, Friends, and Families）的周年主题，本次快闪活动透过一系列互动体验、产品展示及周年专属优惠，与CUCKOO Malaysia的社区同欢共庆。随着CUCKOO全球品牌代言人李俊昊（Lee Junho）的特别亮相，为期四天的活动在今天迎来了最高潮。他登台与现场观众互动并分享了几句话，随后正式推介了2027 CUCKOO新年生活礼，并成为首位获得该礼盒的人。

除了新年生活礼，CUCKOO Malaysia也展示了近期推出的CUCKOO GRANITE微碱性净水机及CUCKOO QUBE洗碗机，同时预告了即将在未来几个月陆续上市的另外六款家居创新产品：CUCKOO FLO MAX微碱性净水机、CUCKOO AquaAura过滤花洒、CUCKOO CMC-BSN501压力锅、CUCKOO CR-1060F低糖多功能电饭煲、CUCKOO PETITE无水箱微碱性净水机，以及一款便携式净水机。这些创新产品再次印证了CUCKOO Malaysia作为健康家居创造者的承诺：致力于帮助更多马来西亚人将健康融入居家生活，打造更健康、更快乐的日常。

颠覆传统，为新年送礼添新意

CUCKOO Malaysia也借此盛会正式推出“2027 CUCKOO新年生活礼”，透过提倡健康生活的实用家居好物，为传统的佳节送礼文化带来全新面貌。

有别于常见的新年礼盒，该礼盒精心挑选了能让亲友长久受用的产品，将健康、便利与舒适真正带入日常。每一款礼盒皆经过用心搭配，将家电家具用品与极具节庆寓意的包装完美结合，传递“崭新开始”、“丰衣足食”与“温馨团圆”的美好祝愿。透过将熟悉的新年祝福化作常伴左右的居家好物，“生活礼”确保了送礼者的那份关怀与心意，在佳节落幕后依然历久弥新。

“生活礼”系列设有三款各具特色的主题礼盒，每款均提供不同的配套供选择：

喜一喜生活礼： 以过滤花洒为主，为新的一年带来清新舒爽的开始。

旺一旺生活礼 ：以多功能电饭煲为主，祝愿亲友新的一年生活丰足、吃得健康。

聚一聚生活礼：以CUCKOO x Color King无涂层碳钢锅为主，传递与家人亲友共享团圆饭的喜悦。

三款生活礼各有巧思，为亲友送上身体健康、幸福快乐，以及新一年充实美满的最诚挚祝愿。此CUCKOO生活礼全系列将于2026年11月底开放订购。

本次快闪活动亦获得多家品牌与伙伴的鼎力支持，包括WonderLab与STEP8IGHT担任官方生活时尚伙伴、MONTIGO担任官方饮水用品伙伴、GOOJODOQ担任官方便携降温伙伴、HWC Coffee担任官方饮料伙伴、TikTok Shop担任官方电商伙伴，以及Samsung Malaysia Electronics担任支持伙伴、也全力支持2026马来西亚旅游年。

CUCKOO全球品牌代言人李俊昊在CUCKOOTOPIA Pop-Up活动受到粉丝们的热烈欢迎。

此系列的《 Healthy Home》是与Cuckoo合作推出