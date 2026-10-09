移民局昨日在雪州安邦拿督阿末拉沙里花园展开特别行动，逮捕涉嫌参与滥用移工配额不法集团的20名男女，年龄介于23至47岁。

移民局总监扎卡里亚今日发文告说，根据公众提供的情报和移民局侦查成果，布城移民局总部情报及特别行动组，联合内陆税收局策略合规组和情报及税务剖析部，于早上7点半展开上述行动。

“被捕者包括两名孟加拉籍男子，相信分别是业主和业务经理、6名本地女员工，以及12名外籍顾客，即9名孟加拉籍男子和3名印尼籍女子。”

“执法人员也充公265本孟加拉护照、63本印尼护照、12本巴基斯坦护照和一本印度护照。”

他指，当局也缴获6700令吉现金，相信是向顾客收取的款项。

“A雇主转B雇主”

扎卡里亚表示，初步调查发现，该不法集团采用“A雇主转B雇主”的运作模式，即一家公司（雇主A）获批移工配额，并以临时工作准证（PLKS）引进移工，但有关移工实际上并未受雇于该公司，而是被安排到另一家公司（雇主B）工作，以便从中牟利。

他说，该不法集团相信通过提交与公司实际营运状况不符的资料，以取得移工配额审批；进一步调查发现，被引进的移工并未在申请配额的公司工作，反而在其他公司自由就业。

“这项活动相信可从每名移工身上赚取3800至5000令吉。为了逃避向政府缴税，涉案公司被发现申报的盈利远低于实际财务记录，同时也没有申报2020年至2023课税年的个人收入。”

他指，业主、业务经理和本地员工因涉嫌触犯1959/63年移民法令第56(1)(l)条文（使用、非法持有、制造或伪造移民局相关文件），以及1966年护照法令第12(1)(f)条文（在没有合法授权下，非法持有或收藏他人的护照或旅行证件）而被捕；另外12名外籍顾客则因涉嫌触犯1959/63年移民法令和1963年移民条例而被捕。

他说，税收局也援引两项条文，对涉嫌未申报收入或不实申报收入的公司业主展开调查。

根据1967年所得税法令第112(3)条文，若纳税人没有在法定限期内提交所得税报表，且税收局决定不采取刑事起诉，有权直接向纳税人征收民事罚款。

该法令的第113(2)条文则阐明，纳税人因漏报、少报收入或提供不实税务资料，在未走法庭刑事起诉程序，即以行政或税务审计方式情况下的罚款机制。

扎卡里亚表明，移民局将继续采取严厉行动，打击各种违法活动，包括锁定策划、管理和从滥用外劳配额活动中牟利的人士。