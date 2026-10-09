BELANJAWAN 2027 | Putrajaya mencadangkan had pelepasan cukai individu dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000 serta kadar cukai pendapatan bagi julat pendapatan terpilih dikurangkan. Langkah itu dijangka menambah pendapatan boleh guna sehingga RM1,600 bagi kira-kira lima juta pembayar cukai.

Ketika membentangkan Belanjawan 2027 di Dewan Rakyat hari ini, Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata langkah itu bertujuan meringankan tekanan kos sara hidup yang dihadapi golongan berpendapatan sederhana, atau M40.

“Kerajaan mendengar kebimbangan golongan berpendapatan sederhana, atau M40, yang sabar menanggung peningkatan kos sara hidup.

“Pertama, had pelepasan cukai individu, yang tidak berubah sejak 2010, akan dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000.

“Kedua, kadar cukai pendapatan individu bagi pembayar cukai pemastautin akan dikurangkan sebanyak satu mata peratusan,” katanya.

Di bawah cadangan itu, kadar cukai bagi pendapatan bercukai RM70,000 hingga RM100,000 setahun akan dikurangkan kepada 18 peratus, manakala kadar bagi pendapatan bercukai RM100,000 hingga RM150,000 diturunkan kepada 24 peratus.

Sebahagian golongan berpendapatan sederhana bakal mendapat manfaat daripada pengurangan cukai itu. Bagaimanapun, belanjawan turut mencadangkan kadar cukai lebih tinggi bagi golongan berpendapatan tertinggi.

“Kadar cukai bagi golongan berpendapatan tinggi dengan pendapatan melebihi RM1 juta akan diselaraskan kepada 30 peratus,” kata Anwar.

Semakan laman web Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) menunjukkan kadar 30 peratus ketika ini dikenakan ke atas pendapatan bercukai tahunan melebihi RM2 juta.

Skop pelepasan cukai diperluas

Anwar turut mengumumkan rancangan memperluas pelepasan cukai individu bagi meliputi lebih banyak perbelanjaan perubatan, kos penjagaan, peralatan sukan, pendidikan dan latihan kemahiran serta perbelanjaan gaya hidup.

Pelepasan perbelanjaan perubatan akan diperluas untuk meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin, manakala pelepasan bagi penjagaan ibu bapa serta datuk dan nenek akan merangkumi semua kos penjagaan, bukannya terhad kepada kos penjagaan kesihatan.

Perubahan yang dicadangkan turut membolehkan tuntutan bagi kasut sukan di bawah pelepasan peralatan sukan. Pelepasan pendidikan dan latihan kemahiran akan diperluas untuk merangkumi semua bidang pengajian serta yuran tuisyen anak-anak.

Pelepasan gaya hidup pula akan diperluas untuk meliputi langganan perkhidmatan kecerdasan buatan (AI), kos vaksinasi dan bayaran pengambilan haiwan peliharaan angkat dari pusat berdaftar.

“Ramai orang menyukai kucing, ada yang gemar rama-rama dan ada pula yang suka ular. Semua minat ini diliputi cadangan kami,” kata Anwar.