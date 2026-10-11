行动党秘书长陆兆福表示，森美兰州政府只有一名州务大臣的情况很不寻常，因此没理由延迟委任新任州行政议员。

森州目前陷入政治僵局。森州严端慕赫力兹（Tuanku Muhriz Tuanku Munawir）在一场未遂的政变后，撤销10名州行政议员的任命，导致州务大臣依斯迈拉欣（Ismail Lasim）在没有行政议会的情况下领导州政府。

针对此，陆兆福说，目前的情况极不寻常，可能影响州政府有效运作，因为许多重要决策及行政事务都必须在州行政议会的会议上获得批准。

“目前的情况确实不寻常，一州政府只有州务大臣，却没有行政议员。”

“当然，政府行政工作无法正常运作，因为许多决策及行政事务都必须通过州行政议会会议获得批准。”

陆兆福是在芙蓉出席森美兰行动党第24届常年代表大会后，接受记者访问时如此表示。

他补充，国阵目前在州议会仍掌握多数议席，而慕赫力兹也已要求依斯迈拉欣提呈新的人选名单，供其御准，以取代遭撤职的行政议员。

为任何可能做准备

另一方面，陆兆福在大会上致词时促请森美兰行动党做好准备，以应对州内局势不明朗而可能举行的选举。

他说，尽管州议会会议已另订日期，但局势仍难以预测，因此行动党必须做好应对各种可能的准备。

“尽管我们面对各种指责……但事实是，我们从未干预习俗事务或相关事宜。”

“无论如何，在州级层面，我们必须尽力做好准备，以应对任何可能，包括重新举行选举。这是我们必须准备面对的情况。”

“因此，无论发生什么事，我们都会继续努力，专注于尽最大能力履行职责。”

森美兰上一次州选是在今年8月1日举行。

优先处理村长任命

森美兰目前陷入的宪政危机涉及四酋长试图罢黜慕赫力兹，并由纳扎鲁丁（Tunku Nadzaruddin Tuanku Ja’afar）取而代之。

9月16日，州行政议员宣称，罢黜慕赫力兹并改由纳扎鲁丁继位的公告有效，但有关公告最终未能刊宪。

随后，慕赫力兹反击，撤销全部10名州行政议员的任命。

依斯迈拉欣淡化事件的影响，转而优先处理村长和乡村发展及安全委员会（JPKK）的任命事宜，，并表示新届行政议员阵容可以稍后再定，同时强调州政府在没有行政议员的情况下仍运作顺畅。

不仅如此，原定于本月举行的森美兰州议会会议，也因政治僵局而展延至11月下旬。