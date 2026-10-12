虽然面对严峻的逼宫压力，但是森美兰严端慕赫力兹仍受邀出席即将在明天开始，为期三天的马来统治者会议，强化了其正统地位。

这项邀请由轮值主持会议的霹雳苏丹纳兹林沙发出。

不过，慕赫力兹告知苏丹纳兹林沙，他仅会出席明天（10月13日）由大马九州统治者参与的闭门预备会议。

新加坡媒体《海峡时报》引述官方消息人士指出，严端慕赫力兹会在10月14日主持新任日叻务酋长的委任仪式。

另一名要求匿名的消息人士向《海峡时报》表示，上述委任仪式至关重要，因为这使严端慕赫力兹在森美兰司法与酋长理事会（DKU）中掌握明显的多数优势。”

司法与酋长理事会是掌理森州“米南加保母系习俗”（Adat Perpatih）的最高权力机构，这项数百年的习俗规范着该州的封建等级制度。

在四大酋长中，日叻务酋长将成为第三名效忠严端慕赫力兹的酋长，为其增添了筹码，足以抗衡堂弟纳扎鲁丁企图取而代之的逼宫举动。

反之，自称新严端的纳扎鲁丁虽然试图争取出席统治者会议，但是却遇上了苏丹纳兹林沙冷待。

《海峡时报》报道，纳扎鲁丁多次通过各州统治者及森州大臣依斯迈拉欣斡旋，争取取代慕力兹受邀，但最终无功而返。