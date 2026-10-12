通讯及多媒体委员会正调查，以鉴定在社交媒体平台Threads制作和传播涉嫌侮辱国家元首苏丹依布拉欣内容的责任方。

通讯委会今日发文告说，在一张经过篡改的含侮辱元素的国家元首照片流传后，该委会联系Threads平台营运商Meta。

“随后，该内容被删除，涉及的账号也已被封禁，无法再访问。”

文告指出，若发现任何违法行为，当局可采取进一步行动，包括援引1998年通讯及多媒体法令（588法令）采取法律行动。

通讯委会表明将继续与平台营运商合作，确保依据社区指南和现有法律条文采取适当行动。

公众受促不要上传或重新传播有关内容，以免导致进一步扩散，也可通过Threads平台的举报功能、通讯委会投诉网站 ，或警方官方渠道投报，以便当局采取后续行动。


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