国会报道

伊党巴西马国会议员阿末法德里表示，民众无法承受难民涌入马来西亚并深感威胁，敦促政府设立类似比农岛的受控定居中心，以安置罗兴亚难民。

法德里质疑，政府在铺上红地毯迎接缅甸军政府首脑敏昂莱后，对罗兴亚难民课题仍无具体解决方案。

“人民被这个课题折腾得不堪重负。在我的选区，甚至有难民自行兴建的学校。”

“我建议政府采取更严厉、果断的行动，包括搜捕违法者，并针对设立此类定居中心展开成本与可行性研究。”

“若无法容纳20万人，可先评估设立收容1万或2万人的中心，并委派官员严格监管。”

他承认，难民课题攸关人道主义关怀，但民众已无法忍受现状持续下去。

比农岛是登嘉楼沿海一座岛屿，曾在1978年至1991年间作为越南难民船民的营地，巅峰时期曾容纳逾4万人。

营地按照国际计划完成安置与遣返工作并关闭以前，约有25万名难民曾在此中转。

不应礼待敏昂莱

此外，法德里表明，理解政府的外交努力，惟强调不应将与敏昂莱的会面，与第一任首相东姑阿都拉曼与马共总书记陈平的谈判相提并论。

“陈平并未享有红地毯待遇，谈判仅是在一所校舍进行，以表明时任政府不承认其身分。”

“当我们与恐怖分子谈判，当我们与不受承认者谈判时，至少得有非常具体的解决方案。”

今日早些时候，内政部长赛夫丁纳苏丁承认在管理难民上面临困难，并将此归咎于联合国难民署的线上难民登记程序。