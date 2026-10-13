继反贪会后，警方也开档调查MyEG私人有限公司和Zetrix AI公司，涉及未上缴高达2亿3091万令吉的政府收入代收款。

武吉阿曼商业罪案调查局总监鲁斯迪今日发文告表示，警方是在10月7日接获一份投报后展开调查。

他说，该投报涉及MyEG集团旗下上述两家公司处理的政府收入财务交易，涉及2亿3091万3503令吉55仙。

他指，此案援引刑事法典第409条文调查此案。

“截至目前，警方录取6名证人口供，以协助调查，另有数人将在近期被传召。相关文件已接收，目前正在审查，调查工作仍在进行中。”

依法独立透明调查

鲁斯迪强调，警方致力于确保每项调查都依法独立、透明及专业地进行。

他警告，任何涉及刑事活动的一方，都将面对严厉行动。

他提醒公众，不要针对正在进行的调查作出猜测，也不要传播未经证实的消息。

他指，传播缺乏事实依据的信息，不仅可能误导公众，也可能影响调查程序。

“因此，警方呼吁公众只从官方渠道获取信息。”

今日较早前，反贪会发文告说，在10月7日接获一项涉及MyEG私人有限公司和Zetrix AI公司的正式投诉，并将与警方密切合作展开调查。

陆交局暂停代收款服务

本月2日，陆路交通局宣布暂停科技公司Zetrix AI代收款项的服务，自10月5日凌晨12点01分生效。

交通部长陆兆福上之后也证实，暂停MyEG及Zetrix AI作为陆交局收款代理的数码服务，因为两家公司未将5月19日至9月30日期间代收的3亿1400万令吉款项上缴给政府。

他之后指出，上述公司必须全数偿还拖欠款项，当局才会考虑其恢复营运的申请。

Zetrix AI前身即为MyEG，尽管不再享有独家经营权，但仍透过MyEG网站提供陆路交通局与移民局的电子政务服务。

Zetrix AI也透过MyEG，结合旗下Zetrix第一层区块链，与大马微电子系统公司（Mimos）合作开发马来西亚区块链基础设施（MBI）——国家数码身分系统（MyDigitalID）正是在MBI上运行。



