旺沙玛珠国会议员查希为自己继续与公正党前署理主席拉菲兹保持联系辩护，并指两人之间的关系不应被视为他有意退出公正党的迹象。

“我和拉菲兹关系密切。他离开公正党并成立同心党，难道就意味着我必须与他闹翻、不再和他说话，或害怕与他见面吗？不应该是这样的。”

“我们都是人。他有他的立场，我有我的立场。”

查希（Zahir Hassan）接受《当今大马》访问时说，政治分歧不应阻止昔日同僚继续保持联系，而处理这类关系需要更成熟的态度。

“看看目前的团结政府，团结政府的后座议员之间也存在紧张关系。我认为，这些冲突比我继续与拉菲兹保持联系更具挑战、破坏和毁灭性。”

查希提到，他也继续与公正党前领袖聂纳兹米保持联系。聂纳兹米也是斯迪亚旺沙国会议员，该选区与旺沙玛珠相邻。

“我们曾经属于同一个政党。难道我们连保持联系或交流意见都不被允许吗？我认为，这并不体现成熟。”

查希一直被视为公正党内与拉菲兹立场一致的国会议员之一，尤其是在治理及体制改革课题上。

今年5月，他出席了拉菲兹与聂纳兹米宣布退出公正党并创办同心党的活动后，这种观感更加明显。

不过，查希当时表示，他将继续留在公正党，并履行职责直至国会议员任期结束。

他此前也曾与拉菲兹及其他几名前任和现任公正党国会议员，一同公开针对体制改革、移工政策及选区拨款等课题，向政府提出挑战。

随后，两名此前被视为与拉菲兹关系密切的国会议员黄基全及李健聪，也辞去议席并退出公正党。

继续履行议员职责

询及他们的离开是否改变其立场时，查希表示，每名国会议员面对的情况不同，并根据各自的原则采取行动。

“我目前的立场没有改变，我仍是一名国会议员，肩负着必须继续履行的责任。”

“我现在的重点是继续尽可能以最佳及最有效的方式履行国会议员的职责，并为旺沙玛珠选民提供最好的服务。”

查希补充，他已告知同为公正党主席的首相安华，他有意参与财政预算案辩论，并提出包括灾害相关事务在内的几个课题。

仍积极出席党活动

询及安华声称李健聪有一段时间没有出席党会议后，他是否仍积极参与公正党活动时，查希表示，他仍继续出席党活动。

“例如，我出席了最近在马六甲举行的党代表大会，并聆听党主席的政策演讲。”

“这就是我的立场，也是我一直在做的事。”

针对自己是否仍是公正党中央理事会成员的问题，查希说，公正党国会议员都会出席开放给所有党籍国会议员参加的特别会议。

另一方面，查希说，随着外界猜测下一届全国大选中，希盟可能与目前的执政伙伴分道扬镳，政治局势似乎日益演变成一场“各自为战”的局面。

他认为，吉隆坡选民越来越愿意独立于政党背景，评估候选人。

“目前出现一种趋势，选民越来越重视候选人本身，而不是所属政党。”

查希指，政党不应低估选民，也不应只关注短期问题。

“我们不能把人民当成傻瓜。必须持续赋权人民，让他们能够为未来作出最好的选择，而不仅仅是着眼于当下。”