同心党领袖拉菲兹劝首相安华别小看人民，反之应敢于推动改革，如恢复消费税和削减补贴，并证明人民能获更多回报，而他们最终会支持。

拉菲兹昨晚在提呈同心党替代2027年财政预算案时表示，尽管该党提出的一些财政改革建议可能不得民心，但政治人物不应太急着迁就和小看人民。

除了取消数项现金援助计划和Budi95燃油补贴，改以更针对性的每月援助取代，同心党的这份替代财案也建议恢复消费税（GST），税率上限为5%。

他调侃说：“如果有人问身为财政部长的安华（下图），他会说，若我们按照拉菲兹的想法行事，他（安华）就会失去首相职位。”

“他没有当着我的面说，但在我背后，他会说，‘如果按照拉菲兹的想法，不会有人投票给我们，所以我们不能这么做，因为人民会生气。’”

“我不认为政治人物应该如此小看人民，因为大家都受到同样的基本人性驱使，希望让自己的利益最大化，并获得最好的交易。”

他认为，如果政府愿意落实“重要改革”来强化国家财政状况，就可以通过展示这些措施最终将如何让人民受惠，来争取选民支持。

“如果政府能够证明，从一种低效率的做事方式，转向我们认为更好、更能推动增长、同时能够确保更公平的方式，而且人民每个月实际上可以获得更多，我认为你就能够向人民说明这套方案的合理性。”

调整援助可多获367元

拉菲兹以同心替代财案中的措施为例指出，一个低收入（B40）家庭在他们以“制度化社会保障援助计划”取代部分补贴后，每月将损失约215令吉。

但他说，根据替代财案，若以净可支配收入作为评估标准，这些家庭将获得包括燃油津贴、儿童津贴，以及符合资格老年人的社会养老金等每月援助。

“如果把这些（计划）全部纳入制度化的社会安全网，他们每个月将获得约582令吉，这就是我们所提供的价值。”

“你可能必须放弃目前这种低效率的补贴及其他援助管理方式所带来的每月215令吉，但如果你每个月获得582令吉的转移支付，那么你实际上多了367令吉。中等收入（M40）家庭也是一样。”

状况有变推GST合理

谈到替代财案建议重新推行GST，拉菲兹承认，他过去曾批评消费税是“累退税”，可能让低收入家庭承担不成比例的税务负担。

他曾反对前首相纳吉政府在2015年落实消费说，并在去年辞去安华内阁职务后继续警告，最终“普通人民会承担这笔费用”。

拉菲兹说，他反对消费税的核心立场并没有改变，理由是在马来西亚约1600万名劳动人口中，只有约120万人收入达到需要缴纳所得税的水平，因此改征消费税可能导致更多税务负担转嫁给低收入者。

不过，他说，发生变化的是国家目前的财政状况。

他警告，若不落实同心党替代财案所提出的改革，政府的债务利息支出到2030年可能达到每年700亿令吉，届时几乎没有财政空间。

拉菲兹举例，某人若每月首日获得3000令吉收入，但履行所有财务承诺后，接下来29天就只剩下5令吉。

因此，他在公布替代财案的座谈会上说，在适当设计并辅以保障措施、治理监督及透明度机制的情况下，重新实施消费税如今已经具有“说服力”。

“作为重新实施消费税的交换，我们能够给马来西亚人怎样的跨世代契约？尤其是正老龄化的群体、Z世代和千禧世代，他们未来10至15年将承担主要的税务负担。还有未来世代。”

“如果（同心党提出的消费税框架）能够让我们在10年后实现预算平衡和财政盈余，我认为，我们没有太多理由可以反对。”

“当然，最终决定从来都不只是关乎经济、政策，或比较哪项政策更有利，始终都关系到政治。”

“可行、正确而非民粹”

同样参与座谈的前公正党梳邦国会议员黄基全也支持这项5%消费税的建议，认为在国家债务高企的情况下，这是一项“可行、正确，而且不民粹”的措施。

他也批评政府近日的立场，即保留销售及服务税（SST），同时纳入消费税“优点”，并反问：“为什么要把事情搞到这样复杂？”

拉菲兹同样不认同所谓“GST-SST混合模式”，认为这在实际操作上与消费税不会有太大区别，主要受益的反而会是企业集团。

在大规模民众抗议声中，纳吉政府于2015年推出消费税取代销售及服务税，据报首年净收入达273亿令吉。

前首相马哈迪领导的希盟首次执政期间，消费税税率从6%降至零，随后重新推行销售及服务税。