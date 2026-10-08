同心党推出替代2027年财政预算案，强调在全球局势动荡、国内结构性压力不断加剧之际，马来西亚的财政政策已不能再“一切如常”。



根据该份由该党领袖拉菲兹于昨晚呈献的预算案，马来西亚可通过强化国内能力、实现经济增长来源多元化，以及在结构性改革方面迎难而上，来增强自身韧性。



拉菲兹指出，多年来，年度财政预算案一直像一支“灭火器”，往往只有在问题浮现后才着手处理，但届时应对问题的财政成本更高，政策选择也更为有限。

因此，同心党希望采取更长期的方针，避免政府太迟介入，以及只能采取止损的政策。



这份替代财案的主要建议之一，包括了拟以5%的消费税（GST）取代销售及服务税（SST）。它也建议取消Budi95燃油补贴、慈悯援助金（STR）和慈悯基本援助金（SARA），并将节省下来的资金用于发放每月生活费津贴、燃油津贴、儿童津贴及社会养老金。



同心党也建议通过法律规定，政府每年必须偿还至少相当于到期债务2%的金额，而不是通过再融资来延续债务。

该党预计，凭着这些增加的收入和调整支出的措施，公共债务占国内生产总值的比率将在2031年降至54.8%；若继续维持现有政策，则预计为61%。



拉菲兹（下图）也是前经济部长。他形容，将这份替代财案定位为该党推动公共讨论转向的一部分，即从政治叙事转向关注国家所面对的根本问题，尽管这些问题“既不吸引眼球、复杂，而且据说无法赢得选票”。



《当今大马》在首相兼财长安华明日提呈2027年财政预算案之前，检视了同心党这份153页替代财案点出的国家问题，以及该党提出的应对方式。

提出了什么诊断？



这份替代预案首先提出，表面上的经济数据掩盖了家庭财务状况疲弱的问题，即尽管今年国内生产总值（GDP）增长5.4%，但第二季国民总收入（GNI）仅增长约2%。



今年3月的薪资中位数为3027令吉，一年仅增加27令吉，或0.9%。2025年，大专学历持有者的薪资中位数也仍低于疫情前水平。



根据文件引用的统计局数据，半数家庭的支出接近可支配收入的80%；至于低收入（B40）家庭，在花掉收入的97.5%后，每月仅剩约81令吉。



此外，目前只有4.2%的老年人获得乐龄援助，而正职医生的辞职人数也从2021年的238人增加至2025年的498人，超过一倍。



马来西亚在2025年国际学生能力评估（Pisa）的得分创下历来最低纪录，而总稽查司则统计出，目前有1505所残旧学校等待维修。



同心党估计，政府今年能够达到3.5%的财政赤字目标，债务占GDP比率则为64.9%，但这需要付出代价。由于油价上涨，Budi95燃油补贴的开销预计增加279亿令吉；与此同时，国油增加派息，以及政府今年较早前宣布削减100亿令吉开支，将部分抵消这笔额外支出。



去年，偿还债务的利息及相关费用占联邦政府收入的16%，超过政府自己设定的15%指标，并占总开支约13%。这项开支预计今年将达到584亿令吉，高于去年的543亿令吉。



拉菲兹说，若按照目前的轨迹发展，偿债成本到2030年可能达到700亿令吉。



“简单来说，政府每征收1令吉收入，其中约16仙在尚未用于医疗、教育、基础设施或社会保障之前，就已经被拨作偿还过去的债务成本。”



“财政赤字缩小，并不意味着财政空间必然扩大；只要现有债务规模继续占用越来越高比例的政府收入，情况就不会改变。财政整顿的目标应该是重新腾出空间进行生产性支出，而不只是让纸面上的赤字数字变得更小。”



改革方案：以GST取代SST

同心党建议将5%的消费税税率维持10年，并在30天内退还进项税抵免（input tax credits）。该党认为，销售及服务税的征税范围狭窄，而且没有进项税抵免机制，导致税收层层叠加，并造成税收流失。



该党估计，消费税可带来761亿令吉收入，占国内生产总值的3.3%；相比之下，销售及服务税预计仅能带来594亿令吉，意味着净增167亿令吉收入。



根据这份替代财案，消费税征收额的5%，即2027年约38亿令吉将拨给州政府。



同心党另一名领袖聂纳兹米在昨日活动的一场论坛上回忆说，他担任天然资源及环境永续部长时面对的主要问题之一，就是州政府管辖地区存在大规模森林砍伐。



“（州政府）面对财政压力，他们会想办法寻找任何收入来源。当一个州没有大型商业或工业项目……最容易做的事情就是砍伐森林，把木材运走，然后种植油棕。”



“如果我们能够说，在我们的消费税制度下，州政府也可以获得一部分（收入），那么这就是建立一种政治与社会契约的方式之一。”



同心党也建议对电子零售支付征收0.5%的税务。这项措施将在2027年至2029年期间进行研究，期间不会征税；只有在确定具备可行性后，才会从2030年开始实施。



以现金援助取代补贴

-生活费津贴： 每月向所有B60家庭发放200令吉，每年开支约120亿令吉。

-燃油津贴： 覆盖80%的家庭。B40家庭可获得相当于无补贴油价与补贴价格之间差额90%的津贴，M40家庭则为65%；油价下跌时，津贴金额也会相应减少。

-儿童津贴： 每名18岁以下公民每月获得50令吉，每户家庭最高250令吉，每年开支53亿令吉。

-社会养老金： 每月向没有退休收入的老年人发放600令吉；对于已经领取养老金或每月获得低于1600令吉雇员公积金（EPF）收入者，津贴金额则逐步递减。预计到2028年，这项计划将惠及310万人，每年开支181亿令吉。



上述各项津贴的资格，将取决于家庭的净可支配收入，而不是依据政府目前对各收入阶层的定义和分类。



这套计算方式不仅会考虑税务和法定扣除，也会纳入“合理”的基本生活开支，以及家庭人口、人口结构，甚至根据居住地区计算生活成本。



这份替代财算也建议，将目前由26个部门及机构实施的189项政府援助计划整合起来，统一纳入一个新的社会保障部。

将偿债机制“写入制度”



同心党也建议修改《1959年借贷（本地）法令》、《1983年政府拨款法令》以及《2023年公共财政与财政责任法令》。



有关修法将要求政府每年偿还至少相当于到期债务2%的金额，同时禁止通过再融资来延续这部分债务。相关款项将存入一个专门的信托基金，以避免被挪作一般开支。



该党也建议设立一个独立的公共财政委员会，在重大公私合作项目、特许经营权及政府担保获批准前，对预算假设以及这些项目的长期成本进行评估。该委员会的职权未来也可能扩大至评估政党竞选承诺所涉及的财政成本。



若政府因危机而需要豁免有关规定，则必须向国会披露，并提出恢复遵守相关规定的时间表。



同心党估计，这些措施总共可节省约70亿令吉的偿债成本。



薪资、劳工与人口老龄化

同心党建议实行分级移工人头税，每名移工每年分别征收500令吉、1500令吉或3000令吉。该党也建议将移工配额与企业雇用本地员工的人数及所支付的薪资挂钩，并将工作准证期限缩短至3年。



该党也建议实行州属最低薪金制，全国最低薪金定为1800令吉，同时设立长期护理保险计划。



这项计划将从参保人40岁起征收相当于薪资1%的缴费，由雇主和雇员各承担一半，并承担90%的护理费用，但设有每月赔付上限。



钱从哪里来，谁能受惠？

同心党估计可腾出807亿令吉的新财政空间。

-取消Budi95燃油补贴： 342亿令吉

-取消STR及Sara援助： 150亿令吉

-以消费税取代销售及服务税： 167亿令吉

-其他税收及官联公司（GLC）股息： 148亿令吉（扣除国油股息减少100亿令吉后的净额）。



其中，550亿令吉将用于新的计划，其余资金则分配给发展开支、利息、通胀成本、与州政府分享消费税收入，以及削减45亿令吉财政赤字。政府收入预计将从2026年的3600亿令吉增至2027年的3920亿令吉。



拉菲兹说，B40家庭每月因补贴调整而减少约215令吉的补贴，但可获得约582令吉的各项津贴，因此最终每月净增加约367令吉。



同心党估计，一般家庭的补贴每月净增加557令吉，M40家庭则净增加539令吉。以可支配收入计算，这相当于B40家庭可支配收入的11.2%（包括养老金），或5.1%（不包括养老金）；一般家庭为9.2%，M40家庭则为7.4%。



拉菲兹说，所需付出的代价是，消费越多的人，所缴付的税款也会越多。

所有预测均为同心党自行估算，并建立在若干假设之上，包括布伦特原油价格为每桶90美元，以及2027年实际国内生产总值增长率介于4.0%至4.5%。



在这些假设及所提出的措施下，同心党预计2027年的财政赤字将降至国内生产总值的3.0%，即703亿令吉，而债务占国内生产总值比率则降至63.6%。



到了2031年，财政赤字将进一步降至1.8%。同心党预计，这套措施将让联邦财政预算朝着2035年实现自1997年以来首次财政盈余的目标迈进。



一场政治赌注？



同心党的文件也回应了所谓改革无法落实的“迷思”。该党认为，外界对首相安华政府的许多批评，源于政府被认为不愿推动那些“困难且需要付出政治代价”的结构性改革。



同心党承认，结构性改革必然会带来阵痛，因为家庭、企业和政府都须改变长期养成的习惯。该党表示，真正的“政治错误”，是认为马来西亚人会因为改革需要付出代价，就拒绝改革。



“只要目的明确、公平分担负担，更重要的是，人们能够看到自己获得了什么回报，马来西亚人是能够接受艰难的改变。”



“这就是为什么财政改革不能仅仅意味着为政府增加收入。”



“如果提高税收，却没有带来家庭收入、薪资和经济保障的实质改善，那么普通民众会合理地认为，自己只是被要求为基本上相同的结果付出更多。”



同心党认为，真正更大的政治风险并不在于改革，而在于维持现状。该党指出，如果因为担心失去选票而回避艰难的决定，只会推迟必要的调整，同时让经济成本持续增加。



因此，该党将这套方案定位为政府与人民之间一份“跨世代的新契约”：即人民需在必要时以更有效率、更公平的方式作出更多贡献，而政府则保证提供更强的经济保障、更具公信力的制度，以及更公平的机会。



