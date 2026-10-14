一名男穆斯林涉嫌参与大宝森节仪式引起争议后，大马兴都教组织促信徒勿卷入其中，并避免煽动宗教敏感和加剧紧张局势的言行举止。

大马兴都教组织（MHS）主席加尼森（T Ganesan）表示，兴都教庙宇与文化庆祝仪式向来欢迎来自各宗教文化背景的参访者，也借此反映和睦精神和马来西亚多元宗教社会的特性。

“牵扯其他宗教信徒应履行的相关义务争议中，对兴都教社群而言没有任何必要或益处。”

他也强调，MHS认同与尊重伊斯兰在宪法上作为国教的地位，同时也承认和平与和谐地信奉其他宗教的权利。

加尼森强调，宗教仪式必须遵从马来西亚适用的法律、规范以及相关宗教敏感性。

“凡涉及伊斯兰信徒的事宜，MHS认为相关人士的宗教义务、行为或他是否遵守相关伊斯兰教规的问题，交由相关伊斯兰宗教事务机构，依据法律及既定程序审查与处理最为妥当。”

“MHS就此呼吁兴都教社群，包括宗教团体、庙宇委员会、社群领袖及公众人士自我克制，勿站队、作出推测性解读或发表挑衅文稿等举措，因其或将导致不必要的紧张局势。”

“相关议题应交由当局公平、明智与顾及各方感受的方式处理。”

逮捕男子和母亲

社交媒体最近广传一则贴文，指称一名据信是穆斯林的男子涉嫌在雪州黑风洞参与大宝森节庆仪式，违反伊斯兰法。

雪州伊斯兰宗教局昨天经调查取得庭令后，援引《1995年雪兰莪伊斯兰刑事法法令》第4及第10条文，逮捕该名涉嫌参与大宝森节仪式的穆斯林男子及其母亲。

雪州伊斯兰宗教局长莫哈末沙兹汉（Mohd Shahzihan bin Ahmad）也呼吁公众切勿随意揣测或散播未经核实的消息，并给予执法当局充分空间完成调查。