纳吉暂缓一马案刑罚遇挫，即便居家服刑之后还须入狱
刊载: Oct 14, 2026 3:50 PM
即时报道
吉隆坡高庭驳回前首相纳吉的申请，拒绝暂缓执行一马公司案的刑罚。
这意味着纳吉即便缴清SRC案的5000万令吉罚款而获允居家服刑，他在2028年8月23日服完相关刑期后，也必须重返监狱为一马公司案服刑，除非他成功上诉，抑或情势出现变化。
法官诺鲁维娜裁决道，纳吉申请暂缓执行一马公司案刑罚欠缺特殊理由，因此予以驳回。
高庭去年12月裁定纳吉在一马公司案中的4项滥权罪、21项洗钱罪成立。
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吉隆坡高庭驳回前首相纳吉的申请，拒绝暂缓执行一马公司案的刑罚。
这意味着纳吉即便缴清SRC案的5000万令吉罚款而获允居家服刑，他在2028年8月23日服完相关刑期后，也必须重返监狱为一马公司案服刑，除非他成功上诉，抑或情势出现变化。
法官诺鲁维娜裁决道，纳吉申请暂缓执行一马公司案刑罚欠缺特殊理由，因此予以驳回。
高庭去年12月裁定纳吉在一马公司案中的4项滥权罪、21项洗钱罪成立。
纳吉4项滥权罪判处各监禁15年，21项洗钱罪判处各监禁5年，惟因所有刑期同步执行，因此纳吉仅需为这25项罪行服刑15年。
刑期从SRC案刑期结束后开始计算。
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