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吉隆坡高庭驳回前首相纳吉的申请，拒绝暂缓执行一马公司案的刑罚。

这意味着纳吉即便缴清SRC案的5000万令吉罚款而获允居家服刑，他在2028年8月23日服完相关刑期后，也必须重返监狱为一马公司案服刑，除非他成功上诉，抑或情势出现变化。

法官诺鲁维娜裁决道，纳吉申请暂缓执行一马公司案刑罚欠缺特殊理由，因此予以驳回。

高庭去年12月裁定纳吉在一马公司案中的4项滥权罪、21项洗钱罪成立。