国会报道

随着伊党代表出任森美兰斯里马身华人新村村长，行动党金宝国会议员张哲敏讽刺地“祝贺”马华把新村村长职位拱手让给伊党。

“恭喜马华，把森美兰一个新村村长的职位让给了伊党。”

张哲敏也不忘讽刺伊党，如今竟领导华人新村，尽管其领袖过去将新村与共产主义牵扯起来。

“我也想恭喜伊党，因为这是史上第一次……如今伊党领导华人新村。”

“过去他们（伊党）在国会指控，华人新村与共产主义有瓜葛。”

“所以，伊党现在担任一个跟共产主义有关的村子的村长。”

张哲敏是今天在国会下议院辩论《2027年财政预算案》时，发表上述言论。

促伊党勿再胡乱贴标签

张哲敏表示，伊党应该吸取教训，不再根据历史给华人新村社群贴上标签。

“我希望这次事情教会伊党，停止给新村社群贴标签。”

“新村居民是工作、纳税和抚养家庭的马来西亚公民，他们有权受他人尊重和获得公平的建设。”

“我希望农历新年时，在这个由伊党担任村长的村子里，我们还能吃到叉烧和烧猪。”

据报道，这场新村村长委任争议在本月初爆发，当时一名伊党推荐的人受委为森美兰仁保（Jempol）县马身新村（Kampung Baru Mahsan）的村长，随即引发行动党及部分居民的抗议。

森州马华随后发文告表示，先前的宣布源于两个新村名字相近而造成混淆，该党与伊党经协商达成共识，将马身新村村长的职位交还给马华的人选。

伊党随后宣布提名莫哈末拉菲（Mohamad Rafi Manimaran）出任毗邻马身新村的斯里马身新村（Kampung Seri Mahsan）村长。

该村隶属于斯汀（Serting）州选区下的另一个华人新村，目前该区的州议员为伊党的莫哈末菲鲁斯。