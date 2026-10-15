诺里兹旺扣留所命案持续受到关注。希盟日落洞国会议员雷尔今天重提首相安华近三十年前在扣留所遭殴打的“黑眼圈”旧案，要求当局交代真相。

雷尔指出，安华在1998年遭扣留期间遇袭引发民愤，成为烈火莫熄运动的导火线之一。因此，如今由安华领导的昌明政府，绝不能容许扣留所暴力事件重演。

“我想提醒政府：当年发起烈火莫熄运动时，首相就曾亲身蒙受这种惨痛经历。”

雷尔（RSN Rayer）今天在国会走廊召开记者会，质问道：“难道我们忘记了安华当年遇袭的经历吗？”

雷尔说：“我相信大家依然记得，当年安华遭扣留期间，时任全国总警长对他拳打脚踢的一幕。”

“将近30年过去了，类似的惨剧竟然还在重演。”

1998年9月，安华关押在武吉阿曼扣留所期间，遭到时任全国总警长拉欣诺（Abdul Rahim Noor）殴打。

42岁的诺里兹旺（Noorizwan Zulkefly）遭警方扣留约10天后，于10月1日死于吉隆坡蕉赖警区总部扣留室。

家属控诉，诺里兹旺身上有至少21处严重伤痕，不仅脑部与肠道出血，且伤势从头到脚遍布全身。他们要求全国总警长与内政部长给出交代。

家属代表律师兼捍卫自由律师团（Lawyers for Liberty）联合创办人苏仁德兰（N. Surendran）此前透露，解剖报告证实诺里兹旺死于钝物创伤。

高度质疑“跌倒”说辞

雷尔表示，尽管家属此前声称诺里兹旺于9月20日被捕并在10月1日身亡，但据他掌握，诺里兹旺遭扣留了大约12天。

雷尔强烈质疑警方所谓“死者在扣留所跌倒”的说辞，并指出家属在遗体上发现累累伤痕。

他质问道：“在扣留所里跌倒，怎么可能摔断六根肋骨并伤及脊髓？”

“此事如今引发公众关注。身为执政党后座议员兼律师，我要提醒全国总警长：你不能再保持沉默。”

促将涉案警员停职

雷尔表示，诺里兹旺之死疑点重重，警队高层与内政部必须交代真相。

“在昌明政府领导下，绝不该发生这种事情。”

“这是前朝政府遗留下来的歪风，绝不能在现任政府治下重演。这起事件骇人听闻，而且此时此刻就发生在首都。”

雷尔进一步呼吁，在调查结果出炉前，当局应勒令所有涉嫌拘留与调查诺里兹旺的警员停职。

他同时促请警方援引《刑事法典》第302条文（谋杀）彻查这起命案。

“我敦促全国总警长及内政部出面解释，何以会发生这种事。”



