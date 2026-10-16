飞行医生空难初报出炉，揭火烧致命与机场消防弊端
飞行医生直升机空难初步调查报告出炉，揭露坠机后引发的大火是导致机上五人丧命的主因，而且失事地点弄勒浪机场的消防设施有明显缺陷。
报告指出，全体罹难者皆死于严重烧伤，死因与机体撞击无关。
交通部空难调查局（AAIB）今天发布初步报告，披露这起空难的死因及救援失误。
调查证实，涉事的Bolkow BO105 S型直升机由Layang-Layang Aerospace私人有限公司营运；坠机撞击跑道时产生的冲击力，并未直接夺走机师与四名乘客的性命。
飞行医生直升机空难初步调查报告出炉，揭露坠机后引发的大火是导致机上五人丧命的主因，而且失事地点弄勒浪机场的消防设施有明显缺陷。
报告指出，全体罹难者皆死于严重烧伤，死因与机体撞击无关。
交通部空难调查局（AAIB）今天发布初步报告，披露这起空难的死因及救援失误。
调查证实，涉事的Bolkow BO105 S型直升机由Layang-Layang Aerospace私人有限公司营运；坠机撞击跑道时产生的冲击力，并未直接夺走机师与四名乘客的性命。
“相反，他们是在获救前遭烈火吞噬，身受致命严重烧伤。”
报告揭露，这座偏远乡区机场的消防设施严重不足，导致火势一发不可收拾。
没有专职消防员
报告指出，9月8日下午3点30分左右空难发生时，该机场未派驻任何专职消防员。灭火与搜救工作只能临时交由志愿警卫局（RELA）及机场辅助警察（AVSEC）承担，而他们仅是后勤辅助人员。
“更糟的是，这些辅助人员未配备完整的消防防护装备，只能冒着生命危险强行扑火。”
“空难调查局检查机场安全设备后发现，现场提供的防火服与头盔陈旧残破，久欠保养而腐蚀不堪。”
“尽管机场人员与村民用尽了现场的12具干粉灭火器，包括5具50公斤重型灭火器及7具9公斤灭火器，但火势过猛，根本无济于事。”
“失事直升机在跑道旁持续延烧数小时，最终烧毁。”
弄勒浪地处极为偏远
报告也证实，失事直升机并未安装飞行数据记录器（FDR）或驾驶舱语音记录器（CVR）。
不过这并不违规，因为现行航空条例并未强制要求这类轻型直升机必须装设“黑箱”。
由于弄勒浪位处偏远深山、地形险要且无陆路可通，警方特别行动部队、消防与拯救局及卫生部的专业搜救队，直到事故隔天才搭乘直升机赶抵现场。
交通部向罹难者家属致哀，并强调调查纯粹依据《国际民用航空公约》附件13展开，宗旨在于查明真相以防范重蹈覆辙，不涉及归咎过失或法律追责。
“关于引擎与传动系统起火原因的完整分析，将在日后的最终报告详加说明。”
这起空难发生在9月8日，载有飞行医生服务团队的直升机在砂拉越弄勒浪短距起降机场坠毁，机师再诺（Zainol Afiq）、医生艾诺（Ainul Baroah）、医护助理阿利申（Alexson Adit）、护士黛布拉（Debra Moset）与杰西（Jessie Paya）五人罹难。
空难发生后，卫生部随即叫停飞行医生服务，以全面检讨与评估该项服务的安全与运作机制。
举报这则留言
确定要删除留言？
此后将无法恢复