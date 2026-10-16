飞行医生直升机空难初步调查报告出炉，揭露坠机后引发的大火是导致机上五人丧命的主因，而且失事地点弄勒浪机场的消防设施有明显缺陷。

报告指出，全体罹难者皆死于严重烧伤，死因与机体撞击无关。

交通部空难调查局（AAIB）今天发布初步报告，披露这起空难的死因及救援失误。

调查证实，涉事的Bolkow BO105 S型直升机由Layang-Layang Aerospace私人有限公司营运；坠机撞击跑道时产生的冲击力，并未直接夺走机师与四名乘客的性命。