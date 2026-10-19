国会报道

宏愿党打昔牛汝莪国会议员旺赛夫呼吁联邦政府，考虑关闭全国养猪场，并协助现有的猪农转型。

旺赛夫（Wan Saiful Wan Jan）也是宏愿党副主席。他今日在国会下议院辩论2027年财政预算案时提醒，政府处理此事时应着重考量实际可行性，避免触及种族或宗教敏感课题。

他说，值得考虑的因素包括污染问题、广大民众的福祉，以及马来西亚养猪业的可持续发展。

“我个人认为，建议联邦政府考虑马来西亚是否有必要继续设立大型养猪场并不算过分，尤其是猪肉供应可以通过进口取得，就像新加坡的做法一样。”

“事实上，进口猪肉的价格甚至可能比马来西亚本地生产的猪肉更便宜。”

农部正全面评估和研究

今年1月的国会会议期间，土著团结党沙白安南国会议员卡兰沙兰也曾建议，政府停止国内的养猪业，改通过进口猪肉满足本地非穆斯林的需求。

他当时指出，无论养猪场设在哪里，都可能遭到当地居民反对，并称新加坡没有养猪业的做法是一个“更安全”的选择。

3月，农业及粮食安全部长莫哈末沙布表示，政府正从法律、技术、经济及社会等层面，全面评估和研究养猪业。

他在书面国会答复中说，这项检讨将作为调整政策及执行机制的基础，以确保养猪业以有规划且负责任的方式发展。

莫哈末沙布当时也指出，全国355家注册养猪场中，已有121家（34%）转型采用现代化养猪系统，这类系统采用封闭式养殖模式，并以零排放为目标。

勿以偏概全惩罚养猪业

今年7月，农粮部副部长陈泓缣强调，政府不应仅因少数业者造成污染，就剥夺遵守法律的养猪场继续营业的权利。

他认为，执法行动应针对违反环境法令的养猪场，而非对整个行业一概施加惩罚。

陈泓缣当时是针对旺赛夫早前提出的建议作出回应。旺赛夫要求关闭其选区内所有养猪场，理由是这些养猪场污染吉列河（Sungai Kereh）。

当时，旺赛夫声称，位于甘榜斯拉末（Kampung Selamat）附近的养猪场排放未经处理的废水及工业污水，导致河流遭受“长期严重污染”，并影响当地居民的生计。

他也曾建议政府放宽猪肉进口限制，以确保供应充足，并让产业顺利转型。

驳斥选区污染问题受控

旺赛夫今日在辩论时进一步反驳陈泓缣（上图）的说法，即当局监测吉列河支流巴力支那（Parit Cina）后发现，河流情况受控，无排放大量动物废弃物。

“尽管副部长说情况受控，但我家离养猪场不远，只要打开门，恶臭就会飘进屋里。附近居民也亲眼看见，河水从原本的颜色变成黑色。”

“没有受到影响的人可能无感，但我们这些住在当地的人每天都承受着影响，所以我们知道，问题实际上并没有解决。”

他也透露，打昔牛汝莪居民成立的行动委员会上个月及本月初，分别对巴力支那进行污染检测，据称检测结果显示河水受到污染。

旺赛夫以雪兰莪州政府决定逐步关闭丹绒士拔地区养猪业为例，呼吁立即关闭有关养猪场，并探讨复原土地，以及为养猪业者创造替代收入来源。

他认为，这种做法可以成为打昔牛汝莪的借鉴模式。

“我们必须确保养猪业者不会在转型过程中失去援助，不要让他们成为受害者。”

“相反，政府必须提供公平的转型计划、明确的执行时间表、土地估值、适当的经济援助，以及相关培训，让他们能够转向其他畜牧业或农业。”