ULASAN | Hampir RM13 bilion. Angka ini sepatutnya membuat kita berhenti sejenak dan bertanya: berapa mahal harga yang perlu dibayar apabila amanah tidak disertai tadbir urus yang berkesan?

Menurut penjelasan Menteri Kewangan II Amir Hamzah Azizan di Dewan Rakyat pada 11 Ogos 2026, tujuh daripada 14 pelaburan bermasalah Tabung Haji (TH) merekodkan kerugian 100 peratus.

Jumlah kerugian hampir RM13 bilion itu merangkumi RM10.2 bilion yang ditanggung kerajaan melalui Urusharta Jamaah Sdn Bhd (UJSB) berkaitan penyelamatan 2018 serta rosot nilai RM2.6 bilion yang ditanggung TH antara 2018 hingga 2025.

Di sebalik angka ini ada jutaan pendeposit. Ada guru yang menyimpan sedikit demi sedikit, peniaga kecil yang mengetepikan keuntungan dan pesara yang mengumpulkan wang untuk menunaikan haji. Mereka menyerahkan simpanan kerana percaya kepada sebuah institusi yang membawa amanah ibadah.

Kepercayaan itu menuntut setiap keputusan pelaburan dibuat dengan penelitian, perlindungan dan pertimbangan yang sewajarnya.

Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja (RCI) mengenai pengurusan dan operasi TH dari 2014 hingga 2020 membangkitkan persoalan serius tentang pengurusan pelaburan serta keberkesanan semak dan imbang.

Antara pelaburan yang disyorkan menjalani audit forensik ialah Al-Rawda, Putrajaya Perdana, FGV dan Trurich. Setiap satunya perlu diteliti berdasarkan keadaan, keputusan dan bukti masing-masing.

Pelaburan memang mempunyai risiko. Namun, risiko perniagaan mesti dibezakan daripada kelemahan usaha wajar, penelitian yang tidak mencukupi atau keputusan yang dibuat tanpa perlindungan sewajarnya.

Apakah maklumat yang dikemukakan oleh pengurusan? Apakah penelitian yang dilakukan oleh lembaga dan Panel Pelaburan? Apakah asas pertimbangan pihak yang meluluskan setiap keputusan?

Soalan ini memerlukan jawapan yang boleh diperiksa.

Pengurusan perlu menjelaskan cadangan dan maklumat yang disediakan. Lembaga serta Panel Pelaburan perlu menerangkan penilaian mereka. Pihak yang memberikan kelulusan pula mesti menjelaskan bagaimana risiko dikenal pasti dan kepentingan TH dilindungi.

Tanpa kejelasan tentang tanggungjawab setiap pihak, semak dan imbang mudah tinggal nama.

Pada masa sama, kita perlu berlaku adil. Tidak semua kerugian bermaksud jenayah, dan tidak semua individu yang berkhidmat dalam tempoh berkenaan semestinya bersalah. Audit forensik, siasatan bebas dan proses undang-undang perlu menentukan tanggungjawab berdasarkan bukti, bukan sentimen atau kepentingan politik.

Kita juga tidak boleh menganggap semua persoalan selesai dengan penubuhan UJSB dan pemindahan aset bermasalah daripada TH dalam penstrukturan semula pada 2018.

Langkah itu bertujuan memulihkan kedudukan kewangan TH. Namun, pemindahan aset tidak dengan sendirinya menghapuskan kerugian ekonomi. Aset bertukar tangan, obligasi kewangan diwujudkan dan tanggungan perlu diselesaikan. Persoalannya tetap sama: siapakah yang menanggung kos, dan bagaimana kos itu diurus?

Penebusan Sukuk Siri 1 UJSB yang matang pada 29 Mei 2026 memperlihatkan mengapa persoalan ini masih relevan.

Penebusan bernilai sekitar RM12.5 bilion itu dilaporkan melibatkan pemindahan aset hartanah bernilai RM965 juta, merangkumi tanah di Tun Razak Exchange (TRX) dan tanah ladang di Sarawak, serta pembiayaan semula baki sekitar RM11.5 bilion melalui sukuk baharu.

Sukuk baharu itu memperuntukkan bayaran keuntungan tahunan pada kadar 3.825 peratus kepada TH, berbanding struktur asal berkupon sifar. Tarikh matangnya ditetapkan pada 29 Mei 2036.

Struktur berkupon sifar tidak bermaksud langsung tiada pendapatan. Perbezaan pentingnya ialah struktur baharu menyediakan bayaran keuntungan tunai secara berkala kepada TH.

Manfaat terhadap aliran tunai itu wajar diakui. Pada masa sama, pembiayaan semula memanjangkan tempoh obligasi hingga 2036.

Persoalan yang perlu dijawab ialah apakah pelan penebusan apabila sukuk baharu itu matang, bagaimana kemampuan memenuhi obligasi dinilai dan bagaimana pelaksanaannya akan dipantau.

Bagaimana pula nilai hartanah yang dipindahkan ditentukan? Apakah risiko yang masih perlu diurus oleh TH dan UJSB? Bagaimana kepentingan pendeposit terus dilindungi sepanjang tempoh tersebut?

Setiap komitmen kewangan perlu dinilai berdasarkan pelaksanaan dan hasil sebenar. Pengumuman penyelesaian mesti disusuli penjelasan yang membolehkan orang ramai memahami apa yang sudah dilunaskan dan apa yang masih menjadi tanggungan.

Yang salah tetap salah, sama ada dilakukan oleh kerajaan terdahulu atau kerajaan sekarang. Jika keputusan lama perlu disiasat, siasatlah. Jika pelaksanaan baharu menimbulkan persoalan, jawablah. Kesetiaan politik tidak sepatutnya menjadi perisai kepada mana-mana pihak.

Justeru, langkah seterusnya mesti lebih konkrit. Status pelaksanaan syor audit forensik terhadap 14 pelaburan perlu diumumkan secara berkala.

Perkembangan usaha mendapatkan semula wang, tuntutan sivil dan siasatan salah laku perlu dilaporkan setakat yang dibenarkan proses undang-undang. Prestasi UJSB, nilai aset, obligasi sukuk dan kaedah penebusannya pula perlu diterangkan secara telus kepada Parlimen dan orang ramai.

TH juga perlu terus memperkukuh penilaian bebas bagi pelaburan besar, mengurus konflik kepentingan dan memastikan keputusan penting mempunyai rekod yang boleh diaudit.

Kesan langkah pemulihan terhadap pembekal, kontraktor, pekerja dan perusahaan tempatan juga wajar dinilai supaya penyelesaian masalah kewangan tidak memindahkan beban kepada pihak yang tidak bersalah.

Kita tidak boleh mengubah masa lalu. Namun, kita boleh memastikan kelemahan yang sama tidak berulang.

Pemulihan Tabung Haji perlu disertai sistem yang membolehkan keputusan dipersoalkan, tanggungjawab ditentukan dan kesilapan diikuti pembetulan yang nyata.

Amanah bermaksud wang diurus dengan bertanggungjawab, setiap komitmen ditunaikan dan setiap pihak menjawab atas keputusan yang dibuat.

Pendeposit berhak melihat bukti bahawa pembaharuan dilaksanakan dan perlindungan terhadap simpanan mereka terus diperkukuh.

Jika kita hanya memulihkan angka tanpa membetulkan budaya akauntabiliti, kita mungkin sedang menyediakan pentas untuk kerugian yang sama berulang sekali lagi.

AHMAD ZAHARUDDIN SANI AHMAD SABRI ialah penganalisis politik.

Artikel ini pandangan penulis dan tidak semestinya mencerminkan pendirian rasmi Malaysiakini.