牙直利集团（Guthrie）驳斥指控，否认其子公司或员工引发印尼林火，并强调最新实地视察显示，该公司在印尼的所有园区均未发生火灾。

该公司在文告中指出，上述视察也未发现其子公司或员工引发林火的证据，至于报道中指一些与该集团有关的公司，实际上并非由牙直利集团所拥有、管理或控制。

“有关报道对牙直利集团的指控缺乏有力证据，也与最新的实地视察结果有出入。”

牙直利指出，自1985年以来，该公司便在所有营运区域落实“零焚烧政策”，坚持“无毁林、无泥炭地开发及无剥削”的承诺。

文告指出，该集团采取若干预防措施，包括实时监测水位、控制泥炭地土壤湿度、与社区合作展开防火计划，以及为小园主和当地农民提供负责任土地管理培训。

文告表示，该集团在印尼的子公司Minamas Plantation拥有67支灭火队伍，一共有1005名受过训练的队员，并辅以无人机及红外线监测技术，监测范围涵盖特许经营区，以及周边约32万2000公顷的社区土地。

“牙直利每月拨出约35亿印尼盾（80万令吉），用于维护及调动这些资源。”

文告说，今年1至9月期间，该集团的灭火队与印尼当局合作，处理并扑灭2411宗火灾，其中2376宗发生在当地社区土地。

牙直利强调，协助扑灭营运区域以外的火灾，不应将其视为旗下公司引发火灾的证据。

文告指出，有关报道可能使用了旧版的土地经营权（HGU）地图，未能反映当前的土地所有权或营运边界状况。

“此外，报道所指的火灾发生区域油棕树树龄资料也不准确。”

文告说，有关油棕树仍处于幼龄及具生产力的阶段，因此，牙直利没有必要通过焚烧该区域来清理土地。

牙直利强调，该集团将继续与印尼当局及相关利益方合作，同时促请纠正不准确的土地经营权数据或信息，并确保每项指控都有真凭实据。