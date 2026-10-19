公民组织安盛专案及Engage呼吁政府，应以科学推理和证据作为应对烟霾危机的依据，而非采取“作秀式”举措

安盛专案及Engage今日发表联合文告，促请政府优先援助受日益恶化的跨境烟霾影响最严重的人群。

他们提出的建议包括向弱势群体免费派发N95口罩，其中包括学童、乐龄人士、孕妇、户外工作者、B40低收入群体，以及患有呼吸系统或心脏疾病的人士。

另一项措施是，政府应为B40家庭购买高效微粒空气过滤器（HEPA）提供补贴，尤其是家中有年幼孩子、乐龄人士或体弱成员的家庭。

这两个团体也建议，政府通过现有的福利援助计划，向日薪工人、自雇人士以及因学校关闭而失去收入的低收入家长发放经济援助。

此外，他们呼吁政府向依赖学校维持生意的小型企业提供有限的紧急援助，帮助这些企业应对学校长期关闭的情况。

“政府也应鼓励雇主提供灵活工作安排和紧急育儿假，不得惩罚没有其他选择的员工。”

日益恶化的烟霾情况促使数名国会议员呼吁政府采取更强硬的行动。其中，宏愿党打昔牛汝莪国会议员旺赛夫促请政府，调查涉嫌与印尼森林及泥炭地火灾有关联的马来西亚公司，并为烟霾受害者设立一项特别赔偿基金。

10月13日，麻坡国会议员赛沙迪也呼吁，对与印尼森林火灾有关联的公司施加更强硬的外交压力和财务制裁。

上周，环境部副部长赛依布拉欣表示，政府正探讨《跨境烟霾法令》的可行性，包括证据要求、执法管辖权，以及可能对马来西亚与邻国外交关系造成的影响。

避免不必要的干扰

安盛专案及Engage警告，不应采取学校关闭等短期紧急应对措施，这会对普通马来西亚人的生活造成不必要的干扰。

这包括影响家长赚取收入的活动，以及依赖学校维持生意的企业。

“学校关闭的决定必须以透明的科学依据为指导，而不是临时起意或为了作秀而发布的公告。”

“当局应提前公布空气污染指数（API）门槛、天气预报和健康标准，并尽可能在固定时间传达相关决定。”

他们也提醒，不应在整个州属范围内一律关闭学校，并指出，这类措施应仅用于全州范围的紧急情况，因为不同县区的烟霾情况可能存在显著差异。

“相反，应允许县教育局和各所学校在明确的全国性框架内，自行决定是否关闭学校。”

他们表示，该框架也应明确说明课程能否继续在线上进行，同时考虑室内空气质量读数及弱势学生的需求。

反复出现的烟霾长期以来一直考验着东南亚邻国之间的关系。每当印尼火灾产生的烟雾飘散至区域各地，要求加强预防措施和追究责任的呼声便会再次出现。

尽管东盟成员国于2015年批准《东盟跨境烟霾污染协议》（AATHP），批评者仍持续谴责该条约缺乏执行力。