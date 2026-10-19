由于烟霾影响国内多个地区，导致学校教学及评估活动受到干扰，教育部决定延长综合系统公共管理模式（MOEIS) 内数项校内评估的成绩填写期限。

教育部文告指出，学年末测验（UASA）及学年终考试（PAT/PASA）的成绩填写截止日期延长1周，即从原定的11月21日延至11月28日。

此外，体育与课外活动评估（PAJSK）的成绩填写截止日期也从11月30日延至12月5日。

“希望通过这次延长成绩填写期限，让学生、教师、家长及监护人在MOEIS系统内填写成绩时，能够更加从容。”