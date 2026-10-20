社团注册局宣布撤销国盟的注册，引来伊党领袖的声声抗议，但被排挤的盟党土著团结党却认为，这完全是伊党咎由自取，因为它无视法律和国盟本身的章程。

土团党总秘书阿兹敏今天文告表示，伊党主导的国盟领导层在7月16日的国盟最高理事会会议中，剥夺了土团党出席、发表意见与表决的权利，公然践踏优良且透明的治理原则。

阿兹敏表示，此类行径最终带来严重后果并摧毁国盟的前途，伊党及其盟友理应承担注册撤销的全部责任，切勿把自己塑造成受害者。

“如今，伊党及其盟友自称为政治受害者，企图在马六甲州选前博取同情。”

“停止政治宣传与过度的身份政治吧。”

“事实是，伊党根本无法妥善管理一个建立在民主原则与良善治理基础上的组织，而且在斗争过程中屡次背叛盟友。”

“无视事实真相，乃应受谴责的行径。”

伊党辩解根本站不住脚

阿兹敏指出，社团局的决定也印证了土团党的立场，即伊党就排除土团党出席最高理事会会议所提出的辩解，根本站不住脚。

不过他坦承，鉴于土团党是国盟的创始成员，并协助奠定了国盟的政治斗争基石，这项裁决对土团党而言确实难以接受。

尽管如此，他表明，土团党坚持国盟必须依法依章履责。

“土团党将深入研究社团局的完整决定，并在土团党最高领导理事会会议上商讨下一步行动。”

“这些举措旨在重塑公众对温和政党联盟的信心，倡导价值导向的政治，并为一个让全体大马人受惠的繁荣马来西亚开拓新愿景。”



