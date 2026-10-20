社团注册局赶在法庭聆审国盟的暂缓令申请前两天，撤销国盟注册。国盟痛斥此举怀有恶意、出于政治动机且滥权，并表明将挑战这项决定。

国盟总秘书达基尤丁今天发文告指出，针对社团注册局发出违规通知及勒令国盟暂停活动一事，吉隆坡高庭早已择定在两天后（10月22日）聆审国盟提出的暂缓令申请，不料社团注册官却赶在今天撤销国盟注册。

“当局赶在聆审前下手，令人严重质疑其动用权力的居心，以及政府是否尊重司法程序。”

达基尤丁指出，社团注册官曾在10月6日表明会在庭上回应国盟的质疑；到了10月13日，总检察署强调须经双造聆讯（inter partes hearing），法庭也同意审理国盟的司法审核申请，并择定于10月22日聆审暂缓令申请。

他透露，国盟随后在10月14日致函要求当局在候审期间勿采取进一步行动，却未获回应。

他补充，总检察署甚至在10月19日声称撤销注册的程序仍在处理，却只字未提隔天就会动手撤销。

质疑有恶意及政治目的

达基尤丁（上图）批评，社团注册官在聆审尚未举行前撤销国盟的注册，已导致原本争议的核心情况发生了根本性变化。

“尊重法治的政府理应给予法庭空间，让法庭裁定有关申请，并应解释为何连短短两天也不能等待。”

“国盟认为，此次行动的时机及先后次序，令人严重质疑是否存在恶意行事（mala fide）及政治目的。”

他举例，社团注册官于9月22日发出通知，当天正值宣布马六甲州议会解散；隔天，国盟便遭暂停活动，如今又在提名日前仅11天被撤销注册。

此外，他批评社团注册官针对2026年7月16日最高理事会会议的立场矛盾，因为之前表示“无权干预”，但当国盟提交详细答复后，却在没有给予实质理由说明的情况下驳回解释，并称其“不令人满意”。

将挑战和申请暂缓执行

达基尤丁提醒，撤销注册的决定影响数百万名将选票投给国盟及其成员党的人民，同时也影响其政治活动、政党资产及党职人员的地位。

“如此重大的行政权力，足以影响人民的选择及民主进程，因此不应在缺乏明确理由、且未尊重正在进行的司法审查的情况下行使。”

“国盟谴责这项行动，因其意图抢在法庭裁决前先下手为强，并在马六甲州选举前削弱政治对手。”

”一个对自身行动合法性有信心的政府，理应准备好在法官面前为其决定辩护，而不是在法庭即将聆审暂缓执行申请之际，擅自改变各方原有的处境。”

针对此，他说，国盟将挑战撤销注册令的合法性，并申请暂缓执行该命令及其所有后续影响，直至法庭作出裁决。

对藐视法庭者采取行动

达基尤丁也促请总检察长解释这项行动，同时将对所有藐视法庭及罔顾司法程序的人士采取行动。

“国盟各成员党将继续团结一致，通过法律途径及民主程序捍卫人民的权利与委托。国盟也呼吁全体党员及支持者保持冷静、遵守法律，并给予司法程序充分空间；人民将自行评估政府在州选前动用行政权力对付政治对手的做法。”

他说，历史一再表明当一个政府因担心失去人民支持，而动用权力打压政治对手时，往往意味着其统治正走向尽头。

“国盟遭撤销注册，凸显了一个日益绝望、并对人民日益支持国盟感到恐惧的政府。政府显然滥用权力撤销国盟的注册，但却无法抹去人民对政治与治理改革的诉求。”