Gambar-gambar jelas mendedahkan kecederaan parah yang dialami Noorizwan Zulkefly, sekali gus memberi bayangan mengerikan mengenai detik-detik terakhir hidupnya sebelum menghembuskan nafas terakhir dalam tahanan polis.

Namun kini, dalam satu perkembangan mengejutkan, peguam yang berusaha mendapatkan gambar-gambar tersebut sekarang berdepan pula dengan siasatan polis.

Lawyers for Liberty (LFL) mengecam siasatan itu sebagai tindakan keterlaluan serta mempersoalkan alasan peguam yang mewakili keluarga si mati perlu berdepan siasatan jenayah semata-mata kerana menuntut jawapan mengenai kecederaan yang dirakamkan dalam pemeriksaan bedah siasat.

Polis menjalankan siasatan terhadap pemimpin LFL, Latheefa Koya dan N Surendran, bersama-sama Dina Zamri yang mewakili keluarga Noorizwan, berikutan dakwaan bahawa mereka mendesak Hospital Canselor Tuanku Muhriz untuk mendedahkan gambar-gambar bedah siasat.

Noorizwan Zulkefly, mangsa yang mati semasa dalam tahanan polis

Pengarah LFL, Rania Aljunied berkata Latheefa, Surendran, dan Dina disoal siasat selama lebih tiga jam semalam, dengan fokus siasatan tertumpu kepada kehadiran keluarga dan peguam ke unit patologi hospital berkenaan bagi mendapatkan penjelasan mengenai bukti perubatan daripada bedah siasat itu.

"Sejak bila perkara ini menjadi satu kesalahan jenayah di Malaysia?" soalnya dalam satu kenyataan.

Ini siasatan kuku besi

Rania berkata siasatan itu seolah-olah tidak masuk akal kerana dua pegawai kanan Bukit Aman turut hadir di hospital berkenaan semasa keluarga dan peguam memohon sesi penerangan dan taklimat mengenai kecederaan Noorizwan serta bagi melihat gambar-gambar berkenaan.

Menurutnya, pakar patologi bersetuju dengan permohonan mereka.

"Siasatan ini menyalahi undang-undang, bersifat kuku besi, dan mengganggu tugas peguam yang bertindak bagi pihak anak guam mereka," kata Rania.

Dia berhujah bahawa tanpa desakan daripada keluarga dan peguam supaya gambar-gambar itu didedahkan, orang ramai mungkin tidak akan tahu keadaan sebenar kecederaan yang dialami Noorizwan.

"Hanya disebabkan peguam dan keluarga mendesak pendedahan gambar-gambar berkenaan, rakyat Malaysia akhirnya mengetahui secara pasti bahawa Noorizwan dipukul sehingga mati, serta butiran kecederaan kejam yang dialaminya.

"Kini, polis menyiasat peguam kerana mendedahkan kebenaran mengenai serangan kejam ke atas Noorizwan yang mengejutkan negara," tambahnya.

Rania menegaskan bahawa tindakan melihat gambar berkenaan amat penting bagi keluarga dan peguam mereka untuk mengenalpasti tahap sebenar kecederaan Noorizwan serta memahami bukti yang menyelubungi kematiannya.

Walau bagaimanapun, katanya, daripada menumpukan perhatian kepada usaha menjelaskan kecederaan itu dan menyiasat punca kematian, polis sebaliknya mengerahkan sumber yang besar untuk menyiasat peguam yang dilantik oleh keluarga berkenaan bagi menuntut keadilan.

"Ini menyebabkan tekanan emosi dan trauma berterusan kepada keluarga si mati. Bagaimana mereka mahu mendapatkan keadilan jika peguam mereka sendiri diganggu, diintimidasi, dan berdepan siasatan jenayah?" soalnya.

Dengan meletakkan tanggungjawab ke atas kerajaan dan Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail, Rania memberi amaran bahawa siasatan itu berisiko menghantar mesej berbahaya kepada orang awam – bahawa menuntut jawapan berhubung kematian dalam tahanan boleh mendedahkan bukan sahaja keluarga yang berduka, tetapi juga peguam yang mewakili mereka kepada siasatan jenayah.

'Hentikan gangguan, siasat kematian Noorizwan'

LFL mengemukakan tiga tuntutan berikutan siasatan berkenaan.

Pertama, ia mendesak Ketua Polis Negara Khalid Ismail supaya menghentikan serta-merta siasatan terhadap peguam-peguam terbabit dan mengesahkan secara terbuka bahawa tiada tindakan lanjut akan diambil terhadap mana-mana peguam yang mewakili anak guam secara sah, membuat kritikan terbuka, atau menuntut akuntabiliti dalam kes ini.

Kedua, ia menggesa Saifuddin mengesahkan secara terbuka bahawa keluarga dan peguam yang menuntut keadilan berhubung kes kematian dalam tahanan boleh berbuat demikian tanpa sebarang gangguan, siasatan, atau tindakan balas.

Ketiga, Rania menggesa polis mengalihkan sumber mereka kepada perkara yang dianggap oleh LFL sebagai soalan yang lebih mendesak berhubung kematian Noorizwan.

Ini termasuk mengklasifikasikan kes itu sebagai kes bunuh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan, menggantung kerja dan menyiasat anggota polis yang terlibat, memelihara semua bukti berkaitan, serta memberikan maklumat terkini secara berkala kepada keluarga mangsa.

Kematian akibat trauma daya tumpul

Pada 14 Okt, peguam keluarga berkata pakar patologi merekodkan 21 kecederaan semasa pemeriksaan bedah siasat dan merumuskan bahawa Noorizwan meninggal dunia akibat trauma daya tumpul pada bahagian kepala.

Pada hari berikutnya, Ketua Polis Kuala Lumpur Fadil Marsus berkata kematian itu sedang disiasat dan pihak berkuasa masih menunggu laporan penuh daripada Jabatan Kimia serta penemuan rasmi patologi sebelum melengkapkan siasatan.

Fadil berkata penahanan Noorizwan dijalankan mengikut prosedur operasi standard (SOP) yang ditetapkan. Dia dibawa ke hospital selepas didakwa jatuh sakit.

Ketua polis itu turut dikritik selepas mendedahkan bahawa Noorizwan mempunyai 44 rekod jenayah, merangkumi 18 kes berkaitan dadah dan 26 kesalahan jenayah lain.

Fadil turut menyatakan bahawa Noorizwan mengaku terlibat dalam 17 kes pecah rumah dan mencuri di daerah Cheras.

Noorizwan, seorang bapa berusia 42 tahun, meninggal dunia pada 1 Okt selepas ditahan di lokap Ibu Pejabat Polis Daerah Cheras.