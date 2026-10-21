Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia (AKPS), Shuhaily Zain, didakwa di Mahkamah Majistret Sepang pagi ini atas pertuduhan dengan sengaja menyebabkan kecederaan terhadap dua anggota polis di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) pada 28 Sept lalu.

Dia berdepan dua pertuduhan berasingan di bawah Seksyen 323 Kanun Keseksaan.

Shuhaily yang kelihatan tenang ketika berdiri berhampiran kandang tertuduh mengaku tidak bersalah dan memohon untuk dibicarakan di hadapan Majistret Khairatul Animah Jelani.

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