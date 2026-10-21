PARLIMEN l Chow Yu Hui (PH-Raub) mempersoalkan rasional cadangan penutupan ladang babi di seluruh negara sedangkan, katanya, Singapura sendiri mengimport babi hidup dari Sarawak, dengan nilai eksport mencecah RM742.5 juta sejak 2017.

Bercakap di Dewan Rakyat, wakil rakyat DAP itu berkata angka berkenaan menonjolkan nilai ekonomi industri penternakan babi di Malaysia, sekali gus menolak cadangan menggantikan pengeluaran tempatan dengan bekalan import dari negara luar.

Semasa berucap dalam perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan (Belanjawan) 2027, dia memetik data Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sarawak yang menunjukkan 120,000 ekor babi hidup dieksport ke Singapura pada 2024 sahaja, yang menjana hasil sebanyak RM197.6 juta.

Chow Yu Hui (PH-Raub)

Pada tahun berikutnya, sebanyak 2,500 ekor babi hidup dieksport setiap minggu, tambahnya.

Dia kemudian mengemukakan soalan kepada anggota parlimen Tasek Gelugor Wan Saiful Wan Jan, yang sebelum ini mencadangkan agar kerajaan menutup ladang babi di seluruh negara.

“Jika Yang Berhormat mahu kita mencontohi Singapura dengan mengimport daging babi, tetapi Singapura sendiri pun mengimport babi hidup dari Sarawak...

“Kalau kita menutup semua ladang babi di Malaysia termasuk di Sarawak, dari mana lagi Singapura hendaklah mengimport babi hidup dari Malaysia?” soal Chow.

Isnin lalu, Wan Saiful berkata penutupan ladang babi boleh memberi manfaat dari segi menangani pencemaran, kebajikan rakyat terbanyak dan kesesuaian industri itu untuk negara.

Wan Saiful berpandangan kerajaan persekutuan wajar menilai keperluan meneruskan ladang babi berskala besar kerana bekalan daging babi boleh diperoleh melalui import, seperti yang dilakukan Singapura.

“Malahan ada kemungkinan daging-daging babi import ini lebih murah daripada yang diternak di Malaysia,” dakwanya.

Wan Saiful Wan Jan (PN-Tasek Gelugor)

Sementara itu, anggota Dewan Undangan Negeri Bekok Tan Chong membidas cadangan Wan Saiful sambil memberi amaran bahawa penutupan ladang babi akan menjejaskan pengeluaran tempatan dan meningkatkan kebergantungan Malaysia terhadap daging babi import.

Dalam satu kenyataan hari ini, pengerusi biro pertanian MCA itu berkata kadar kecukupan daging babi di Malaysia berada pada paras kira-kira 67.8 peratus, dengan pengeluaran tempatan mencapai 115,284 tan pada 2025 berbanding permintaan domestik sebanyak 213,928 tan.

"Tindakan melemahkan lagi pengeluaran tempatan akan meningkatkan kebergantungan kepada import dan mendedahkan pengguna kepada gangguan bekalan antarabangsa, penularan wabak penyakit haiwan serta sekatan eksport.

"Hujah Wan Saiful bahawa daging babi import mungkin lebih murah terlepas pandang risiko jangka panjang ini," tegasnya.

Tan Chong, Adun Bekok

Di samping itu, dia berkata isu pencemaran boleh ditangani melalui penguatkuasaan undang-undang oleh pihak berkuasa terhadap pengusaha yang bersalah.

"Masalah yang melibatkan ladang individu tidak wajar dijadikan alasan untuk menghukum keseluruhan industri," katanya.