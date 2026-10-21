国会报道

联邦政府宣布禁止公务员使用导航应用程序Waze，迎来了截然不同的关切。

行动党劳勿国会议员邹宇晖质疑，谷歌地图、Instagram、WhatsApp等应用程序，是否仍获准使用。

邹宇晖在国会下议院参与2027年财案辩论时，要求政府澄清相关指令是否属实、禁令是否涵盖公务员私人手机、是否适用于非工作时段。

他也质疑起政府封杀Waze的理据，即该应用程序存在数据安全隐患。

“既然Waze自2013年起已属谷歌旗下，若仅因其总部设于以色列即遭封杀，那么与Waze同属一家母公司的谷歌地图之间，在数据安全风险上有何不同？”

他指出，美国科技公司亦因涉嫌监控海外领导人而备受检视，且美国政府支持以色列。

他据此要求政府说明，相同的安全考量是否也将扩大至其它美国应用程序。

“因此，我希望政府能说明，全面禁止公务员使用Waze所援引的评估标准，以及这项禁令的实际成效。”

促全面禁用Waze

另一边厢，伊党亚罗士打国会议员阿南哈米米则是要求全面禁用该应用程序，限制对象应涵盖全民，而非仅限于公务员。

他警告，数位安全威胁往往悄然蔓延，绝不可掉以轻心。

“如果真有危险，就不该允许Waze进入马来西亚。不仅是公务员，任何人都不得使用。”

今日早些时候，媒体报道政府宣布禁止公务员使用Waze，以保护政府信息及用户个人资料，避免遭以色列政权滥用。

首相安华昨日也在面子书贴文，指称Waze受以色列政府法律所约束，可能带来讯息安全及行踪数据方面的风险，建议民众改用大道局所开发的本土应用程序TuJu。