随着用户人数增加导致导航应用程式TuJu故障后，马来西亚大道局（LLM）与该应用程式开发商正采取行动，以查明系统故障原因、恢复系统稳定性，并提升应用程式的承载能力。

随着首相安华呼吁民众使用TuJu作为道路导航替代选择后，下载用户人数显急速增加而出现系统故障，LLM因而对用户面对的不便致歉。

LLM今天发文告指出，当局也关注用户针对导航功能、路线信息准确性，及应用程式使用体验所作出的反馈。

“我们将持续改进，以确保TuJu能够提供更稳定、准确及方便用户使用的服务。”

TuJu在2025年11月26日推出，是由Prosignal Consortium私人有限公司（PCSB）与LLM合作开发的高速公路导航应用程式。

除了行程信息，该应用程式也提供交通状况、设施及紧急援助相关服务，以满足用户在高速公路行驶期间的需求。

LLM指出，配合政府加强国家网络安全及数码主权的优先事项，当局将继续与工程部、国家网安机构及相关单位合作，加强本地导航生态系统，包括关注安全及数据治理方面的问题。

“马来西亚大道局感谢公众的耐心及反馈，并保证将认真审视所提出的问题。”

有关应用程式恢复情况及改进的最新进展，将通过LLM及TuJu的官方渠道发布。

公众如有任何与TuJu应用程式有关的投诉或反馈，可通过电邮feedback@prosignalconsortium.my提出。