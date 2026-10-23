Pemimpin Bersama, Rafizi Ramli mengarahkan pasukan peguamnya memulakan proses saman terhadap Naib Presiden PKR, R Ramanan, susulan pelbagai dakwaan yang dibuat Menteri Sumber Manusia itu terhadapnya dalam sidang media semalam.

Bekas menteri ekonomi itu berkata dia sudah menyerahkan rakaman video dan transkrip sidang media berkenaan kepada pasukan peguamnya untuk tindakan lanjut.

Menurut Rafizi, pasukan peguamnya berpendapat terdapat asas kukuh untuk memfailkan saman terhadap Ramanan kerana kenyataan yang dibuatnya didakwa melanggar undang-undang fitnah di negara ini.

"Sidang media itu mengesahkan bahawa R Ramanan tidak pernah mengambil tindakan mahkamah berhubung kenyataan saya yang menamakan beliau sebagai ahli parlimen PKR yang mengambil suapan RM9.5 juta untuk menyelesaikan kes mafia korporat.

"R Ramanan juga mengulangi bahawa beliau tidak akan mengambil tindakan undang-undang mengenai kenyataan itu, berbeza dengan cabaran beliau untuk menyaman sesiapa yang mengaitkan beliau, seperti di dalam satu sidang media terdahulu,” katanya dalam kenyataan media hari ini.

Rafizi berkata sidang media sama juga mengesahkan bahawa kenyataan Perdana Menteri Anwar Ibrahim di Parlimen minggu ini, bahawa R Ramanan telah mengambil tindakan mahkamah, adalah tidak benar.

Rafizi turut menyerahkan kepada ahli Parlimen untuk mempertimbangkan tindakan merujuk Anwar kepada Jawatankuasa Hak dan Keistimewaan Parlimen berhubung kenyataan itu.

“Saya serahkan kepada ahli-ahli Parlimen untuk mengambil tindakan seterusnya, iaitu merujuk Perdana Menteri kepada Jawatankuasa Hak dan Keistimewaan Parlimen untuk diambil tindakan kerana membuat kenyataan yang tidak benar di Parlimen,” katanya.

Dakwa Rafizi 'pembohong bersiri'

Dalam sidang media semalam, Ramanan menyifatkan Rafizi sebagai pembohong bersiri kerana sering mengeluarkan kenyataan tidak benar dan memutar belitkan keadaan.

Bagaimanapun Ramanan berkata dia tidak bercadang menyaman Rafizi berhubung dakwaan suapan RM9.5 juta yang dikaitkan dengan isu mafia korporat.

Katanya, apa yang paling menjengkelkannya adalah apabila Rafizi kalah saman di mahkamah, dia akan membuat kutipan awam meminta wang daripada rakyat.

"Ini yang saya tidak ambil apa-apa tindakan. Sudahlah kalah di mahkamah, dia pula buat kutipan derma meminta duit daripada rakyat untuk menolongnya daripada bankrap.

"Jadi awak mahu saya saman dia, saya saman siapa? Saya bebankan siapa? Saya bebankan rakyat kalau saya saman dia," katanya.

Ramanan turut mendakwa Rafizi menggunakan isu yang mengaitkan beberapa individu, termasuk Anwar dan bekas pembantu perdana menteri, Farhash Wafa Salvador Rizal Mubarak, untuk mengalihkan perhatian daripada dakwaan salah laku yang dikaitkan dengan bekas menteri ekonomi itu dan rakan-rakannya dalam Bersama.

Mengulas dakwaan terhadapnya, Rafizi berkata tindakan undang-undang terhadap Ramanan wajar diambil kerana menteri itu didakwa terus mengelak daripada menjawab beberapa tuduhan berkaitan dirinya dan rasuah.

“Jika Ramanan enggan mengambil tindakan saman terhadap saya, akibat dari sidang media beliau semalam, ia membuka jalan untuk saya mengheret beliau ke mahkamah susulan tohmahan-tohmahan yang dibuat terhadap saya,” katanya.



