Dewan Undangan Negeri (DUN) Sarawak akan dibubarkan berkuat kuasa 26 Okt ini bagi memberi laluan kepada pilihan raya negeri (PRN) ke-13.

Premier Sarawak Abang Johari Openg mengumumkan perkara itu dalam sidang media khas hari ini selepas mendapat perkenan Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Wan Junaidi Tuanku Jaafar.

“Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri telah memperkenankan permintaan saya untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri.

“Yang di-Pertua Negeri, selaras dengan Perkara 21(2) Perlembagaan Negeri Sarawak, telah memperkenankan agar DUN dibubarkan berkuat kuasa mulai 26 Oktober 2026,” katanya.

Mengikut Perkara 21(4) Perlembagaan Sarawak, pilihan raya mesti diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran DUN.

Abang Johari berkata Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) akan dimaklumkan secara rasmi mengenai pembubaran itu bagi membolehkan persiapan pilihan raya dimulakan.

Katanya, kerajaan negeri akan menjalankan tugas sebagai kerajaan sementara sepanjang tempoh pilihan raya.

Dia turut menyeru parti yang bertanding supaya menjaga keharmonian dan melaksanakan tanggungjawab demokrasi secara aman.

Pada PRN ke-12 yang diadakan pada 18 Dis 2021, Gabungan Parti Sarawak (GPS) pimpinan Abang Johari memenangi 76 daripada 82 kerusi DUN.

Parti Sarawak Bersatu (PSB) pula memenangi empat kerusi manakala DAP memperoleh dua kerusi.