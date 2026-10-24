马六甲选举

距离马六甲州选开跑剩下一周时间，希盟今晚公布其候选人名单，不过当中只有21人，尚有7个议席从缺，与土著团结党结盟保留合作空间。

希盟主席兼首相安华今晚在汉惹拔体育馆举行的集会上，宣布希盟的候选人名单，其中包括其政治秘书阿兹曼阿比丁（Azman Abidin）。

阿兹曼也是联邦直辖区公正党主席。他在本次马六甲州选初试啼声，挑战原任巫统州议员莱斯雅欣，力争夺下巴也隆布州议席。

甲州希盟主席阿德里则将全力捍卫武吉卡迪州议席；至于巫青团长艾科玛守土的万里茂议席，则由甲州诚信党妇女组主席拉哈尤（Rahayu Hamzah）出战。

公正党的林秀凌也寻求收复马接再也州议席。她在2018年大选后担任该区一届议员，不过这个马华传统堡垒区在2021年州选中重回国阵怀抱。

甲公青副财政挑战首长

此外，甲州公正党公青团副财政尤纳斯里（Yunazri Mustamiri）上阵丹绒比达拉州议席，硬碰原任马六甲首席部长阿都拉勿。

消息人士早前向《当今大马》透露，希盟与土团党在马六甲州选的合作形式尚未定夺，土团党目前正等待希盟决定，再采取下一步行动。

希盟今晚公布的候选人人选与席数，让局势稍趋明朗。此前，阿德里曾于2026年9月19日证实，希盟正与土团党及其他政党协商，探讨以“希盟+”模式结盟的可能性。

不过，马六甲希盟副主席邱培栋随后在9月30日公开否认会与土团党结盟。

希盟于2018年大选首度从国阵手中夺下马六甲政权，但阿德里领导的州政府执政22个月后因议员跳槽而垮台。国阵随后重掌甲州，并在2021年州选赢得执政权。

在2021年州选中，公正党角逐11席，诚信党与行动党则各竞选9席与8席。

马六甲州议会在9月23日解散，国阵当时共有21名州议员，包括巫统18人、马华2人及国大党1人。希盟则占有5席（行动党4席、诚信党1席），土团党则有2席。

本届州选提名日定于10月31日，提早投票日为11月10日，投票日落在11月14日。



