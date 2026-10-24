马六甲选举

国阵今晚在马六甲举办造势大会兼宣布候选人，惟期间马华总会长魏家祥率领党领袖离席抗议。

魏家祥较后召在场外开记者会表示，昨晚9点多被国阵执行秘书通知今天没有宣布候选人，而只是推介竞选机制，但来到现场才发现有宣布候选人。

“所以刚才我问副首相今天为何有宣布？他说是首席部长要宣布。”

“我说前天晚上开会，我们已经讲了，马华在完全没有照会的情况，讨论都没有讨论，你就把我们本来竞选的议席全部给对方，这是我们极其不满的。”

抗议交出马华议席

魏家祥说，今天早上马华召开全国政治局会议，决定出席今晚的竞选机制推介礼，并认为作为国阵成员党应该出席。

“但今天突如其来的宣布，我们对于完全不获通知情况下，这第一次发生，我领导党这么久，这是第一次只有发生在马六甲。柔佛、森美兰，我们大大小小都是有商量。”

“来到马六甲，我们只见过一次，那时还没有和对方谈，谈了之后我们完全不知道什么事，就直接说议席已经谈妥了，而且就是原来的两位，然后其它的给对方。”

魏家祥强调，马华当然抗议，也在会议上清楚提出抗议，而副首相阿末扎希当时也只是要求继续谈。

“所以昨天我们就致函告诉国阵，我不认同这样的分配，哪里可能马华竞选的区，完完全全打包给对方。”

“这是什么道理，至少对我们起码的尊重，马华是一个党，不是魏家祥的，但是如果你连这个讨论都没有，这是我们不能接受的。”

魏家祥强调，对于今晚发生的事感到遗憾，竞选机制推介礼变成宣布候选人仪式，显然是先斩后奏。

“我们要求我们该得到的议席，所以在还没有任何决定之前，不要单独替马华做决定。”

他说，马华将在这几天内作出一些决定。

“我很清楚地表达给国阵最高领导层了，要认识新朋友，你的旧盟友几十年，跟你一起几十年，你至少与我们讨论……”

据称马华只获准竞选两个议席，即此前赢得的马接再也（Machap Jaya）及吉里望（Kelebang）。马华在2021年州选中竞选的另4个议席，则分别由行动党或国盟赢得。



