斥先斩后奏“打包”议席送人，马华从国阵活动离席抗议
国阵今晚在马六甲举办造势大会兼宣布候选人，惟期间马华总会长魏家祥率领党领袖离席抗议。
魏家祥较后召在场外开记者会表示，昨晚9点多被国阵执行秘书通知今天没有宣布候选人，而只是推介竞选机制，但来到现场才发现有宣布国阵今晚在马六甲举办造势大会兼宣布候选人，惟期间马华总会长魏家祥率领党领袖离席抗议。
魏家祥较后召在场外开记者会表示，昨晚9点多被国阵执行秘书通知今天没有宣布候选人，而只是推介竞选机制，但来到现场才发现有宣布候选人。
“所以刚才我问副首相今天为何有宣布？他说是首席部长要宣布。”
“我说前天晚上开会，我们已经讲了，马华在完全没有被照会的情况，讨论都没有讨论，你就把我们本来竞选的议席全部给对方，这是我们极其不满的。”
马六甲选举
国阵今晚在马六甲举办造势大会兼宣布候选人，惟期间马华总会长魏家祥率领党领袖离席抗议。
魏家祥较后召在场外开记者会表示，昨晚9点多被国阵执行秘书通知今天没有宣布候选人，而只是推介竞选机制，但来到现场才发现有宣布候选人。
“所以刚才我问副首相今天为何有宣布？他说是首席部长要宣布。”
“我说前天晚上开会，我们已经讲了，马华在完全没有照会的情况，讨论都没有讨论，你就把我们本来竞选的议席全部给对方，这是我们极其不满的。”
抗议交出马华议席
魏家祥说，今天早上马华召开全国政治局会议，决定出席今晚的竞选机制推介礼，并认为作为国阵成员党应该出席。
“但今天突如其来的宣布，我们对于完全不获通知情况下，这第一次发生，我领导党这么久，这是第一次只有发生在马六甲。柔佛、森美兰，我们大大小小都是有商量。”
“来到马六甲，我们只见过一次，那时还没有和对方谈，谈了之后我们完全不知道什么事，就直接说议席已经谈妥了，而且就是原来的两位，然后其它的给对方。”
魏家祥强调，马华当然抗议，也在会议上清楚提出抗议，而副首相阿末扎希当时也只是要求继续谈。
“所以昨天我们就致函告诉国阵，我不认同这样的分配，哪里可能马华竞选的区，完完全全打包给对方。”
“这是什么道理，至少对我们起码的尊重，马华是一个党，不是魏家祥的，但是如果你连这个讨论都没有，这是我们不能接受的。”
魏家祥强调，对于今晚发生的事感到遗憾，竞选机制推介礼变成宣布候选人仪式，显然是先斩后奏。
“我们要求我们该得到的议席，所以在还没有任何决定之前，不要单独替马华做决定。”
他说，马华将在这几天内作出一些决定。
“我很清楚地表达给国阵最高领导层了，要认识新朋友，你的旧盟友几十年，跟你一起几十年，你至少与我们讨论……”
据称马华只获准竞选两个议席，即此前赢得的马接再也（Machap Jaya）及吉里望（Kelebang）。马华在2021年州选中竞选的另4个议席，则分别由行动党或国盟赢得。
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