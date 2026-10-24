希盟预定于今晚公布马六甲州选候选人阵容，惟希盟是否会与土团党合作，仍是悬而未决的问题。

消息人士指出，希盟高层领导人仍在讨论合作可能采取的形式。

一名不愿具名、与希盟关系密切的消息人士告诉《当今大马》：“目前尚未就合作有决定。真主保佑，合作将会实现，但合作形式将取决于希盟最高理事会的决定。”

一名土团党内部消息人士也证实，目前没有进一步进展。

“截至目前，还没有进一步消息。我们会参选，但只会竞选少数议席。”

“这与森美兰州选的情况不同。”

希盟料于今晚在马六甲汉惹拔体育场外举行的活动中，公布候选人名单。

9月19日，希盟马六甲主席阿德里证实，希盟正与土团党及其他政党谈判，探讨可能采取的“希盟+”（PH Plus）选举合作安排。如今，有关合作仍未明朗。

然而，行动党马六甲主席邱培栋于9月30日否认希盟会在马六甲州选与土团党再次携手合作。

10月18日，公正党总秘书傅芝雅表示，希盟尚未与其他政党达成任何具体合作协议，尽管公正党、行动党及诚信党之间的议席分配谈判完成。

仍有合作空间

目前，希盟预计将以不同方式应对马六甲州选，可能会让出数个州议席，不派出希盟的候选人参选。

多名消息人士指出，作为希盟骨干的公正党将只竞选8或9个议席，而诚信党预计将在约5个选区派出候选人，包括捍卫其原有的武吉卡迪州议席。

其他消息人士则透露，行动党将竞选约8个议席，包括捍卫爱极乐、格西当、哥打拉沙马那及怡力。

根据上述预估的议席分配，希盟三个成员党将不会竞选马六甲28个州议席中的6或7席，这可能为希盟与土团党合作铺路。

不过，相关数字仍有待希盟作出最终决定。

据了解，土团党正在等待希盟的决定，然后才决定下一步行动。

与此同时，与土团党保持友好关系的土著权威党（Putra）证实，该党将竞选牙力。

土著权威党主席依布拉欣阿里强调，无论希盟与土团党是否可能合作，该党都会参选。

政治联盟不断变化

希盟与土团党可能达成协议一事仍不明朗之际，马六甲的政治阵营也正在重新调整。尽管希盟与国阵在联邦层面合作，但双方准备在马六甲州选中正面交锋。

希盟在2018年全国大选中首次从国阵手中夺下马六甲州政权，但阿德里领导的州政府在22个月后，因政治人物倒戈而垮台。

国阵随后重新执政，并在2021年州选举中保住政权，赢得28个州议席中的21席；希盟赢得5席，国盟则赢得2席。

联邦团结政府成立后，希盟州议员支持由马六甲国阵主席阿都拉勿领导的州政府。

然而，双方关系后来恶化。今年7月，5名希盟州议员撤回对州政府的支持，以抗议官委州议员的法案获得通过。

本周四，国阵主席阿末扎希证实，国阵将在马六甲州选与伊党合作，其中国阵将竞选21席，伊党及其盟友将竞选7席。



