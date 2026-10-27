

Parti MCA akan kekal bertanding pada Pilihan Raya Negeri (PRN) Melaka bulan depan, kata Timbalan Perdana Menteri yang juga Pengerusi Barisan Nasional (BN) Ahmad Zahid Hamidi.

Ahmad Zahid yang juga Presiden Umno berkata pertemuan antara Presiden MCA Wee Ka Siong dengan Setiausaha Agung BN Zambry Abdul Kadir dan Ketua Menteri Melaka Ab Rauf Yusoh menunjukkan “pencapaian yang positif”.

"Saya tidak dapat mengumumkannya sehingga Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka yang telah saya beri mandat untuk membuat pengumumannya. Sila lakukan soalan susulan kepada beliau," katanya.

Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas Majlis Perasmian Penutup JELITA Open Day - 12 Hours Sprint Training di Dewan Canselor, Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) Durian Tunggal, di Alor Gajah hari ini.

Hadir sama ialah Menteri Pendidikan Fadhlina Sidek, Menteri Perladangan dan Komoditi Noraini Ahmad, Timbalan Menteri Pertahanan Adly Zahari dan Naib Canselor UTeM Profesor Massila Kamalrudin.

Sebelum ini, MCA dilaporkan tidak akan mengiktiraf mana-mana calon parti itu yang diumumkan BN bagi PRN Melaka tanpa mendapat persetujuan kepimpinan tertinggi.

Wee berkata tindakan mengumumkan calon tanpa rundingan dan persetujuan MCA tidak boleh diterima, lebih-lebih lagi apabila kerusi yang sebelum ini ditandingi MCA didakwa diberikan kepada parti lain.

Pada Sabtu lepas, BN mengumumkan calon gabungan itu yang akan bertanding di 21 Dewan Undangan Negeri (DUN), termasuk dua calon MCA, iaitu penyandang kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) Machap Jaya Ngwe Hee Sem dan penyandang kerusi DUN Kelebang Lim Ban Hong.

Sementara itu, ditanya mengenai ketidakpuasan hati dalam kalangan pengundi berikutan perubahan calon di beberapa kerusi, Ahmad Zahid berkata perkara itu akan diselesaikan secara dalaman dengan pihak terbabit.

"Di mana-mana pilihan raya kecil atau pilihan raya negeri, apatah lagi pilihan raya umum, memang ada permasalahan yang begini bukan hanya kepada BN sahaja, tetapi berlaku juga kepada parti-parti gabungan yang lain.

"Ini sesuatu yang lazim dan tidak ada sesuatu yang mustahil untuk kita cari jalan penyelesaian yang terbaik," katanya sambil menambah tiada penukaran calon akan dibuat menjelang hari penamaan calon pada Sabtu ini.

Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) menetapkan 14 Nov sebagai hari pengundian PRN Melaka, manakala penamaan calon pada 31 Okt dan pengundian awal pada 10 Nov.

- Bernama