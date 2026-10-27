Pihak berkuasa Syria melaporkan sekurang-kurangnya enam orang maut dalam serangan pada Isnin di selatan negara itu, manakala Jordan memaklumkan dia mensasarkan "organisasi pengganas" berikutan serangan maut kumpulan jihad di sebuah gereja.

AFP yang memetik kenyataan yang dikemas kini, melaporkan pihak berkuasa kesihatan di wilayah Daraa berkata "enam syahid, termasuk tiga kanak-kanak dan seorang wanita", selepas sebelum ini menyebut lapan mangsa.

Agensi pertahanan awam Syria sebaliknya melaporkan sejumlah tujuh orang maut di beberapa lokasi — enam daripadanya di wilayah Daraa, termasuk tiga kanak-kanak.

Agensi itu turut melaporkan seorang lelaki maut apabila serangan mensasarkan sebuah rumah di wilayah berhampiran, Sweida, sambil menambah jasadnya masih dalam proses dikeluarkan dari bawah runtuhan.

Sementara itu, media tempatan melaporkan Angkatan Tentera Jordan dalam satu kenyataan berkata, pihak yang bertanggungjawab terhadap serangan pada Jumaat di Gereja Hamoud mempunyai kaitan dengan kumpulan di Syria yang menjadi sasaran serangan udara itu.

Tentera Jordan menyifatkan kumpulan berkenaan sebagai ‘organisasi pengganas’ tetapi tidak menamakan mereka.

Kerajaan Syria berkata, pihak berkuasa sedang menyiasat keadaan kejadian, memantau situasi di lapangan dan berhubung dengan Jordan berhubung insiden itu.

Serangan itu memusnahkan beberapa bangunan dan kenderaan, selain membunuh atau mencederakan anggota kumpulan berkenaan, menurut tentera Jordan.

Bagaimanapun, pihaknya tidak memberikan angka korban atau lokasi tepat serangan.