Nik Nazmi Nik Ahmad selesai memberikan keterangan di Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) hari ini berhubung kes khalwat yang membabitkan dirinya.

Peguam Syarie Muhammad Amirul Ashraf A Ghani berkata kehadiran anak guamnya adalah bagi melengkapkan siasatan di bawah Seksyen 29 Enakmen Jenayah Syariah (Selangor) 1995.

“Kita memberikan kerjasama dari sudut siasatan, bagi pertuduhan perkara itu akan ditentukan Jabatan Pendakwaan Syariah Selangor,” katanya ketika ditemui di Bangunan Sultan Idris, di Shah Alam hari ini.

Terdahulu, bekas anggota parlimen itu tiba di pejabat JAIS di Shah Alam kira-kira 9.15 pagi dengan memakai kemeja putih, kot hitam dan pelitup muka sebelum meninggalkan bangunan berkenaan pada 1.30 tengah hari.

Sementara itu, Pengarah JAIS Mohd Shahzihan Ahmad mengesahkan kehadiran Nik Nazmi, 44, namun enggan mengulas lanjut.

Sebelum ini, JAIS dalam kenyataan mengesahkan satu tangkapan berkaitan kesalahan khalwat dipercayai melibatkan seorang pemimpin politik di sekitar daerah Petaling pada 6 petang, 15 Okt lepas.

- Bernama