Barisan Nasional (BN) bersedia mengundang Perikatan Nasional (PN) untuk menyertai barisan pentadbiran kerajaan negeri, sekiranya gabungan itu berjaya membentuk kerajaan pada Pilihan Raya Negeri (PRN) Melaka ke-16 pada 14 Nov ini.

Pengerusi BN Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi berkata pendekatan itu diambil, bagi menghormati mandat rakyat serta kesepakatan politik yang dimeterai antara kedua-dua gabungan, sama seperti yang pernah dilaksanakan di Negeri Sembilan.

“Sebagaimana yang telah berlaku di Negeri Sembilan, apabila kerajaan terbentuk maka kita honour pelantikan supaya mereka (PN) berada di dalam kerajaan.

"Begitu juga di Melaka, apabila Kerajaan Perpaduan dulu terbentuk, rakan-rakan kita dalam PH (Pakatan Harapan) juga telah dilantik sebagai Exco dan juga Timbalan Exco, tetapi kemudiannya mereka telah membuat keputusan untuk keluar.

Gambar fail, kerjasama Muafakat Nasional pada 2019.

“Jadi kita akan lakukan perkara yang sama untuk ADUN (Ahli Dewan Undangan Negeri) daripada PN yang memenangi kerusi-kerusi berkenaan dan insya-Allah kalau kita membentuk kerajaan, kita akan jemput juga untuk mereka menganggotai kerajaan negeri yang akan terbentuk,” katanya pada sidang media selepas menghadiri Majlis Santunan Kasih Deepavali 2026 di Dewan Umno Bagan Datuk, di Bagan Datuk hari ini.

Pada PRN kali ini, BN bertanding 23 kerusi daripada keseluruhan 28 kerusi yang dipertandingkan manakala PN bertanding di lima kerusi.

Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan 14 Nov sebagai hari pengundian PRN Melaka, manakala pengundian awal pada 10 Nov.

- Bernama