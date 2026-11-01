Pengerusi Amanah Selangor Izham Hashim mengingatkan orang Melayu agar tidak terpedaya dengan kempen perpaduan Melayu-Islam Umno dan PAS yang didakwanya sekadar helah untuk meraih kuasa politik.

Dia mengaitkan kritikannya terhadap Umno dan PAS dengan kemelut melibatkan institusi Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir.

“Tidak ada istilah setiakawan dan perjuangan berprinsip bagi mereka.

“Malah, jika raja sekalipun yang menghalang cita-cita mereka, raja dan perlembagaan pun mereka sanggup langgar.

“Episod Negeri Sembilan ini jelas menunjukkan persekongkolan parti sakau dan parti pelampau dalam penderhakaan yang amat memalukan,” katanya ketika menyampaikan ucapan dasarnya pada konvensyen tahunan Amanah negeri hari ini.

Izham melabelkan kedua-dua parti itu sebagai pengamal politik “Machiavellian” dan menuduh mereka memperalatkan isu kaum serta agama demi kepentingan politik.

“Mereka sebenarnya bukanlah gabungan atau gagasan parti-parti yang membawa perpaduan Melayu-Islam.

“Bukan, itu semua hanya smokescreen (tabir asap - helah tutup niat sebenar). Semuanya tipu daya politik mereka semata-mata untuk mendapatkan kuasa.

“Sebaliknya, saya ulangi, mereka sebenarnya adalah pengamal Machiavellian. Mereka bercakap tentang Machiavellianisme, tetapi merekalah sebenarnya pengamalnya,” kata Adun Pandan Indah itu.

Dalam penggunaan umum, istilah “Machiavellian” merujuk kepada pendekatan muslihat licik atau manipulatif untuk mendapatkan kuasa atau kawalan.