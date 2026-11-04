Khabar angin bertiup kencang hari ini susulan laporan media yang membuat spekulasi bahawa Najib Razak akan membayar denda RM50 juta sekali gus membuka jalan kepada bekas perdana menteri itu kembali ke rumahnya.

Bagaimanapun, seorang daripada peguam Najib memberitahu Malaysiakini, mereka belum menerima sebarang arahan daripada ahli politik terbabit untuk berbuat demikian.

Denda RM50 juta itu – yang dipotong daripada kadar asal RM210 juta ditetapkan mahkamah – adalah penghalang tunggal untuk Najib menjalani hukuman penjara yang dikenakan ke atasnya di rumah sendiri.

Untuk rekod tempoh penjara Najib juga sudah dikurangkan daripada 12 tahun kepada enam tahun.

Terdahulu, New Straits Times dan Berita Harian memetik sumber sebagai berkata, wakil Najib akan membayar denda itu di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini.

Ketika dihubungi, peguam Farhan Shafee berkata, sekiranya denda itu dibayar, urusan berkenaan akan dilakukan oleh pasukan guaman Najib yang turut dianggotainya.

"Setakat ini, belum ada arahan daripada anak guam," katanya.

Najib pada mulanya dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta pada 2020 selepas didapati bersalah atas kesalahan pecah amanah, pengubahan wang haram dan salah guna kuasa dalam kes SRC International membabitkan dan aRM42 juta.

Bagaimanapun pada 2024, hukuman itu dikurangkan oleh Yang di-Pertuan Agong ketika itu, Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, kepada penjara enam tahun dan denda RM50 juta saja.

Pada September lalu puna, Yang di-Pertuan Agong ketika ini, Sultan Ibrahim, memberikan pengampunan kepada Najib dalam bentuk tahanan rumah, tertakluk kepada pembayaran denda RM50 juta.

Mungkin tidak lama di rumah

Susulan itu, Umno melancarkan kutipan derma bagi membantu Najib membayar denda berkenaan. Ahli keluarganya sebelum ini berkata mereka tidak mampu menyediakan wang RM50 juta itu.

Setakat semalam, Setiausaha Agung Umno Asyraf Wajdi Dusuki berkata kutipan derma parti itu – yang mengumpul antara RM5,000 hingga RM10,000 sehari – masih belum mencapai sasaran ditetapkan.

Bagaimanapun, dia tidak menyatakan jumlah terkini yang berjaya dikumpulkan.

Kali terakhir jumlah kutipan itu diketahui ialah sebanyak RM9.25 juta pada 27 Sept.

Sekiranya Najib membayar denda itu hari ini dan dibenarkan pulang ke rumah, syarat pelaksanaan tahanan rumahnya ketika ini masih diselubungi rahsia.

Ketua pasukan peguamnya, Muhammad Shafee Abdullah, berkata Najib telah menerima prosedur operasi standard (SOP) Jabatan Penjara berhubung pelaksanaan tahanan rumah, namun diarahkan supaya merahsiakan kandungannya.

Prosedur bagi bekas perdana menteri itu difahamkan berbeza daripada syarat yang sedang digubal kerajaan menerusi undang-undang berkaitan pelaksanaan tahanan rumah.

Bagaimanapun, walaupun Najib dibenarkan pulang ke rumah hari ini, tempoh kebebasannya mungkin tidak lama.

Pada 14 Okt, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan anak bekas perdana menteri kedua Malaysia itu untuk menangguhkan pelaksanaan hukuman bagi pertuduhan berkaitan 1MDB.

Ini bermakna, melainkan keputusan itu diketepikan menerusi rayuan, dia perlu kembali ke penjara selepas tamat tempoh hukuman SRC pada 23 Ogos 2028.