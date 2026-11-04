Bekas Presiden Amerika Syarikat (AS) Barack Obama menyifatkan kemenangan besar Parti Demokrat dalam pilihan raya pertengahan penggal sebagai "mesej jelas" daripada pengundi, lapor Agensi Berita Jerman (dpa).

Parti Demokrat berjaya merampas penguasaan Dewan Perwakilan dan Senat daripada Parti Republikan pimpinan Presiden Donald Trump dalam pilihan raya pada Selasa, sekali gus mencerminkan penolakan tegas terhadap pentadbirannya ketika tempoh dua tahun lagi berbaki sebelum penggal beliau berakhir.

"Mereka mahukan politik yang menyatukan rakyat dan bukannya memecahbelahkan mereka, serta pemimpin yang menawarkan penyelesaian konkrit terhadap cabaran yang dihadapi," tulis Obama menerusi media sosial.

"Walaupun pentadbiran ini masih mempunyai dua tahun lagi untuk berkuasa, tugas kita sekarang adalah untuk bekerja keras, melaksanakan perubahan di mana sahaja kita mempunyai kuasa untuk berbuat demikian, mencegah kerosakan selanjutnya dan meletakkan asas untuk masa depan," tambah pemimpin Demokrat itu.

Kemunculan Obama yang paling menonjol dalam kempen pilihan raya ialah bersama Abdul El-Sayed, yang memenangi kerusi Senat AS di Michigan sekali gus menjadi individu Muslim pertama dipilih menganggotai dewan itu.