Selamat menyambut hari Deepavali dari Malaysiakini
Diterbitkan: Nov 8, 2026 8:27 AM
Malaysiakini mengucapkan Selamat Menyambut Deepavali kepada semua pembaca dan penyokong kami.
Semoga mesej harapan yang dibawa semangat sambutan perayaan ini mengingatkan kita bahawa cahaya mampu mengatasi kegelapan, serta kebaikan dan ilmu pengetahuan dapat memandu kita mengharungi masa-masa yang penuh cabaran.
Semoga Deepavali kali ini membawa kemesraan ke dalam hati, kebaikan dalam tindakan, dan persefahaman dalam kalangan masyarakat kita.
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