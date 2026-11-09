Presiden AS, Donald Trump, hari ini berkata dia hanya bergurau apabila mahu melantik ketua Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White sebagai Setiausaha Akhbar Rumah Putih yang baru selepas mengumumkan dia menawarkan jawatan itu kepada rakan karibnya, lapor Associated Press (AP).

Susulan kekalahan besar partinya dalam pilihan raya pertengahan penggal pada Selasa, Trump melakukan rombakan pentadbiran pada Jumaat dengan menggantikan ketua kakitangannya.

Sehari kemudian Trump memuat naik hantaran yang menyatakan bahawa dia telah menawarkan jawatan setiausaha akhbar kepada White.

Bagaimanapun, hari ini Trump berkata perkara itu sekadar "gurauan kecil".

"Saya hanya bergurau, tetapi saya rasa Dana menyukai idea itu dan beliau seorang yang sangat berkebolehan," kata Trump kepada pemberita di Florida sebelum berlepas ke Rumah Putih.

White dijadual mengunjungi Trump di Rumah Putih esok.

Kemenangan bersejarah calon Parti Demokrat ke atas Republikan – termasuk di kawasan yang dikuasai mereka selama beberapa dekad – menyebabkan ia kehilangan kawalan terhadap kedua-dua dewan Kongres.

Pada Jumaat, Trump menamakan pembantu lamanya, Stephen Miller, sebagai ketua kakitangan yang baru untuk menggantikan Susie Wiles.

Trump ketika ini tidak mempunyai setiausaha akhbar selepas melantik Katie Zacharia untuk tempoh singkat.

Katie dilihat gagal menunjukkan prestasi memuaskan ketika mengendalikan sidang media dan wawancara telah meletak jawatan selepas lima hari.

- Bernama/AP