Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara (PRABN) Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) mengeluarkan amaran banjir di Jerantut dan Rompin melibatkan kawasan dalam lembangan sungai terbabit terutamanya di lokasi mudah banjir, kawasan rendah dan berisiko bermula 1 pagi 11 Nov hingga 11.59 malam 14 Nov.

Kenyataan itu memaklumkan ramalan kemungkinan banjir itu dibuat susulan amaran hujan berterusan (tahap waspada) oleh Jabatan Meteorologi pada 8.30 pagi semalam dan model ramalan banjir JPS.

Antara lokasi terlibat di Jerantut ialah kawasan rendah dalam lingkungan lima kilometer di sekitar Lembangan Sungai Pahang di Perumahan Felda Jengka 24 di Blok 11, Taman Ria, Perumahan Sungai Jan, Felda Gelanggi 1 dan 3, Kampung Baru, Kampung Besul dan Kampung Jerangsang.

“Turut terlibat Kampung Sungai Siam, Kampung Lata Kasah, Kampung Kuala Pengau, Kampung Kuala Teh, Kampung Batu Balai, Kampung Sempadan, Felda Sungai Retang, Felda Padang Piol dan Kampung Paya Garuk,” kata kenyataan itu.

Lkasi yang terlibat di Rompin pula ialah kawasan rendah dalam lingkungan lima kilometer di sekitar Lembangan Sungai Rompin di Kampung Aur, Kampung Meripoh, Kampung Tebu Hitam, Pantai Bernas, Kampung Ayau, Leban Chondong, Kampung Gading dan Kampung Sarang Tiong.

Lokasi lain yang terlibat ialah kawasan rendah dalam lingkungan lima kilometer Lembangan Sungai Pahang di sekitar Kampung Mikang, Kampung Buluh Nipis, Kampung Simpang Sepayang, Kampung Sepayang, Kampung Tebu Hitam, Kampung Tengah, Kampung Tekek, Perumahan Murah Kampung Tekek, Kampung Serinkin, Kampung Janglau 1, 2 dan 3.

“Banjir yang diramalkan boleh berlaku lebih awal atau lewat dari masa yang dijangkakan.

“Amaran ini dikeluarkan bagi membolehkan semua penduduk terutamanya di kawasan dijangka banjir berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa atau agensi pengurusan bencana banjir,” menurut kenyataan itu.

- Bernama

