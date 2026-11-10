Presiden AS Donald Trump pada Isnin menyatakan terdapat "momentum positif" ke arah menamatkan perang dengan Iran selepas mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Qatar di White House.

"Saya telah mengadakan perbincangan yang sangat baik dengan Sheikh Mohammed Abdulrahman Jassim Al Thani," kata Trump di Truth Social, sambil menambah bahawa "banyak perkara telah dibincangkan berhubung Republik Islam Iran."

Pertemuan dengan perdana menteri Qatar – pengantara utama dalam perang Iran – merupakan pertemuan pertama Trump dengan pemimpin asing sejak kekalahan besar partinya dalam pilihan raya pertengahan penggal.

AFP melaporkan dalam minggu-minggu membawa kepada proses pengundian tersebut, timbul spekulasi meluas bahawa serangan AS terhadap Iran akan disambung semula tidak lama selepas itu.

Walau bagaimanapun, Trump meredakan desas-desus mengenai penyambungan konflik tersebut sambil kekal membuka ruang untuk serangan lanjut.

Dalam hantarannya pada Isnin, Trump mengulangi bahawa AS berada dalam keadaan "siap sedia", tetapi dia percaya serangan lanjut adalah "amat tidak mungkin berlaku" memandangkan sekutu utama AS di Teluk "lebih menyukai status quo."

"Kita melihat momentum positif ke arah penamatan konflik ini, dan akan memastikan kepentingan Amerika sentiasa terpelihara pada setiap masa," kata Trump.

Kenyataan Trump itu mencerminkan kenyataan awalnya kepada CNN pada hujung minggu apabila dia memberitahu bahawa pertempuran itu "amat tidak mungkin" disambung semula.

'Rundingan rekaan’

Dalam pada itu, pegawai Iran menyatakan penentangan terhadap tekanan berterusan daripada Washington.

Ketua keselamatan tertinggi republik Islam itu, Mohsen Rezai, menulis di platform X lewat Isnin bahawa AS "menggeletar seperti penjudi yang terdesak," dan menggesa Washington supaya "mengalah. Berhentilah mereka berita palsu mengenai rundingan rekaan."

Sebelum itu, perunding utama Teheran, Mahammad Bagher Ghalibaf mendakwa di X bahawa Israel sedang mendesak AS untuk terlibat lebih jauh dalam konflik, sambil menambah bahawa "melainkan Washington menggugurkan mentaliti 'utamakan Israel', AS dan sekutunya sedang menuju terus ke zaman kegelapan."

Mahammad Bagher Ghalibaf, perunding utama Iran

Di kawasan pertempuran di Iran, serangan – yang tidak diakui secara terbuka oleh pihak tentera AS – masih berterusan, menurut pihak berkuasa Iran.

Pulau Qeshm, yang terletak di Selat Hormuz, telah disasar dari malam Ahad hingga Isnin, kata timbalan gabernor wilayah itu menerusi televisyen negeri.

Trump mengakui bahawa perang dengan Iran yang amat tidak popular itu bertanggungjawab sekurang-kurangnya sebahagian atas kekalahan parti Republikan, terutamanya kerana ia menyumbang kepada peningkatan harga dalam ekonomi AS.



