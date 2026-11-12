Kempen Pilihan Raya Negeri (PRN) Melaka kini memasuki hari-hari terakhir. Adakah PH bakal menerima satu lagi tamparan besar? Sejauh mana kerjasama BN dan PN berjalan lancar? Mampukah Bersama meraih sokongan pengundi?

Berikut lima perkara yang diperhatikan Malaysiakini sepanjang membuat liputan di lapangan.

Pengundi masih berahsia

Seperti kebiasaan menjelang pilihan raya, Melaka kini dihiasi bendera parti dan sepanduk kempen. Namun, ramai pengundi dilihat keberatan untuk mendedahkan parti yang menjadi pilihan mereka.

Keadaan ini berbeza dengan PRN Johor dan Negeri Sembilan sebelum ini. Dalam temu bual secara spontan di jalanan, Malaysiakini mendapati pengundi di Melaka, tanpa mengira kaum, kurang berminat untuk bercakap mengenai pilihan raya. Malah, ramai yang menolak apabila diajak untuk ditemu bual.

Keadaan sama turut dialami YouTuber "Ah Yao" yang cuba menemubual orang ramai di Ayer Keroh. Dia juga mendapati pengundi Cina di kawasan itu tidak begitu berminat dengan politik. Pengundi Melayu yang ditemuinya pula dilihat kurang bersedia untuk bercakap mengenai isu politik.

Sikap berdiam diri ini boleh ditafsirkan daripada dua sudut.

Pertama, minat terhadap politik mungkin semakin pudar. Pengundi mungkin sudah jemu selepas tiga PRN berlangsung berturut-turut tahun ini, atau sudah lama membuat keputusan mengenai parti yang bakal disokong.

Ada juga yang mungkin kecewa dengan perkembangan politik semasa. Penyokong PH, khususnya, mungkin sudah bersedia menerima kemungkinan gabungan itu sekali lagi tewas dalam pilihan raya.

Walau apa pun sebabnya, sikap pengundi yang enggan bercakap mengenai pilihan mereka menyukarkan usaha untuk mengesan kemungkinan perubahan sokongan menjelang hari pengundian.

Sementara itu, kehadiran orang ramai ke ceramah kempen pada awalnya agak hambar.

Pada peringkat awal kempen, majlis paling besar yang diperhatikan Malaysiakini ialah makan malam kutipan dana DAP di Sekolah Tinggi Pay Fong, Bandar Melaka, yang menyediakan 170 meja.

Bagaimanapun, kehadiran mula meningkat secara beransur-ansur dalam empat hari terakhir kempen.

Pada malam Selasa, kira-kira 400 orang sanggup berhujan untuk mendengar ceramah Setiausaha Agung DAP, Anthony Loke, selepas dia akhirnya melepaskan jawatan sebagai Menteri Pengangkutan.

Pada malam Rabu pula, lebih 1,000 orang menghadiri ceramah BN-PN di Paya Rumput, menurut anggaran kasar pakar sains politik Universiti Sunway, Wong Chin Huat.

Jumlah kehadiran dijangka terus meningkat pada dua malam terakhir kempen apabila parti-parti mengadakan ceramah kemuncak masing-masing.

2. PH gagal bangkitkan semangat penyokong

Kedudukan PH di Melaka masih tidak menentu

Analisis awal menunjukkan Bukit Katil, yang diwakili bekas Ketua Menteri Adly Zahari, dan Ayer Keroh berisiko tinggi jatuh ke tangan pihak lawan sekiranya BN dan PN berjaya memperkukuh sokongan. Setakat ini, penilaian tersebut masih belum berubah.

Bandar Hilir dan Kota Laksamana kekal sebagai kerusi paling selamat bagi PH. Kesidang pula berdepan risiko sekiranya peratusan keluar mengundi terlalu rendah.

Masalah utama PH ialah kegagalannya memberikan alasan yang cukup meyakinkan kepada pengundi untuk terus menyokong gabungan itu.

Adakah PH mahu kembali membentuk kerajaan negeri? Adakah matlamatnya sekadar menghalang BN dan PN daripada memperoleh majoriti dua pertiga? Atau PH hanya mahu mempertahankan lima kerusi yang dimenanginya sebelum ini?

Pengerusi PH Melaka, Adly Zahari, pada awalnya meletakkan sasaran memenangi 18 kerusi bagi membolehkan gabungan itu membentuk kerajaan negeri. Pada masa sama, dia menegaskan PH perlu mempertahankan kesemua lima kerusi yang dimenanginya sebelum ini.

Namun, mesej yang disampaikan Loke dalam majlis makan malam pada 5 Nov agak berbeza. Bagi DAP, keutamaan parti itu adalah mempertahankan empat kerusi sedia ada, khususnya Ayer Keroh. Jika berpeluang, DAP juga mahu memenangi kesemua tujuh kerusi yang ditandinginya.

Matlamat yang tidak jelas antara mahu mengambil alih kerajaan negeri atau sekadar mempertahankan kerusi sedia ada menyebabkan jentera kempen dan penyokong akar umbi sukar menentukan fokus mereka.

Sebaliknya, sasaran yang lebih realistik seperti menghalang BN dan PN daripada memperoleh majoriti dua pertiga mungkin lebih berkesan untuk membangkitkan semangat dan menggerakkan penyokong.

Ketiadaan matlamat yang jelas juga boleh menyebabkan penyokong PH, khususnya pengundi bukan Melayu, kurang bersemangat untuk keluar mengundi. Keadaan ini berisiko menyebabkan PH mengulangi kekalahan yang dialaminya dalam dua PRN sebelum ini.

Pakar sains politik Bridget Welsh menganggarkan hampir 30 peratus pengundi Melaka menetap di luar negeri, terutama di Lembah Klang dan Singapura.

Dia turut menganggarkan kadar keluar mengundi dalam kalangan pengundi Melayu dan Cina pada PRN Johor masing-masing ialah 77 peratus dan 63 peratus. Di Negeri Sembilan pula, kadarnya masing-masing 78 peratus dan 67 peratus.

Sekiranya jurang yang sama berlaku di Melaka, jumlah pengundi Melayu yang menyokong BN dan PN mungkin jauh mengatasi pengundi bukan Melayu yang menyokong PH. Ini akan menyukarkan PH mempertahankan Bukit Katil dan Ayer Keroh.

Selain kegagalan membangkitkan semangat penyokong, PH turut terpalit dengan kontroversi cadangan mengurangkan waktu pengajaran bahasa Cina di sekolah rendah jenis kebangsaan Cina (SJKC) pada awal kempen.

Isu itu hanya selesai pada hari keenam kempen apabila Timbalan Menteri Pendidikan, Wong Kah Woh, mengumumkan bahawa jumlah waktu pengajaran akan dikekalkan sebanyak 12 jam seminggu.

DAP, yang lazimnya menjadi jentera utama PH untuk menarik sokongan pengundi, turut memperlihatkan beberapa kelemahan dalam mengendalikan kempen di Melaka.

Pada awal kempen, calon MCA bagi kerusi Bandar Hilir, Jasmine Lok, mencabar penyandang ADUN DAP Leng Chau Yen supaya berdebat mengenai isu zon bebas kenderaan.

Loke pada mulanya tampil mempertahankan Leng sebelum ADUN itu sendiri akhirnya bersetuju menyertai debat berkenaan.

3. BN dan PN terus berkempen dengan tersusun, mampukah Gerakan meraih manfaat?

Umno, PAS, MCA, MIC dan Wawasan Negara masing-masing mendapat manfaat daripada kerjasama di bawah agenda penyatuan Melayu ketika PRN Johor dan Negeri Sembilan.

Kini, PRN Melaka menjadi ujian sama ada Gerakan, satu lagi parti komponen PN, turut mampu meraih manfaat daripada kerjasama tersebut.

Gerakan hanya bertanding di satu kerusi, iaitu Ayer Keroh. Namun, BN dan PN masih berdepan beberapa masalah dalam menyelaraskan gerak kerja kempen di kawasan itu.

Ayer Keroh sebelum ini ditandingi MCA, tetapi parti itu gagal mendapatkan kerusi berkenaan pada PRN kali ini. Sepanjang kempen, timbul khabar angin bahawa beberapa ahli MCA secara senyap-senyap membantu Bersama.

Pada 6 Nov, Ketua Menteri sementara, Ab Rauf Yusoh, turut campur tangan bagi meredakan ketegangan antara BN dan PN. Dalam pertemuan di pejabat Umno Bahagian Bukit Katil, dia memastikan calon kedua-dua parti dapat bekerjasama.

Selepas itu, calon Gerakan bagi Ayer Keroh, Michael Gan Peng Lam, memberitahu Malaysiakini bahawa kerjasama antara kedua-dua pihak berjalan agak baik.

Michael Gan Peng Lam

Bagaimanapun, masih terdapat beberapa "masalah komunikasi" dengan MCA. Antaranya, beberapa ahli di peringkat akar umbi tidak dapat menghadiri mesyuarat kempen.

Gan menganggap perkara itu sebagai masalah biasa yang boleh diselesaikan.

Di pihak BN pula, gabungan itu terus memperlihatkan keupayaannya menggerakkan jentera pilihan raya dan memanfaatkan kelebihan sebagai penyandang.

Di Machap Jaya, misalnya, penyandang Adun MCA, Ngwe Hee Sem, mempunyai hubungan erat dengan penduduk setempat hasil rekod khidmatnya selama ini.

Pada 5 Nov, MCA mengadakan majlis makan malam bersama ahli parti di kawasan itu. Presiden MCA, Wee Ka Siong, bersama beberapa pemimpin lain memberi tumpuan kepada isu pendidikan Cina, ekonomi dan masalah kehidupan seharian rakyat, selain mengkritik PH dan DAP.

Sambutan terhadap majlis itu menunjukkan bahawa sokongan kepada calon MCA banyak bergantung pada pertimbangan praktikal pengundi, khususnya rekod khidmat wakil rakyat dan keupayaan mereka menyelesaikan masalah penduduk setempat.

4. Bersama mula menunjukkan rentak kempen

Berbanding kempen yang kurang tersusun di Johor, persiapan Bersama di Melaka kali ini dilihat lebih teratur.

Parti itu memulakan persiapan lebih awal dan mengadakan lebih banyak ceramah berbanding parti lain. Walaupun kehadiran di kebanyakan ceramah sederhana, sekitar 20 hingga 30 orang, jentera parti dan mereka yang hadir kelihatan bersemangat.

Sasaran utama Bersama dalam PRN kali ini adalah untuk memastikan parti itu tidak kehilangan wang deposit. Bagi mencapai sasaran tersebut, Bersama perlu memperoleh sekurang-kurangnya 12.5 peratus undi di setiap kerusi yang ditandinginya.

Parti itu bertanding di 16 kerusi di Melaka. Peluang terbaik untuk mengekalkan deposit dilihat di Sungai Udang, Bemban, Bandar Hilir dan Kota Laksamana.

Di Sungai Udang dan Bemban, PH tidak meletakkan calon. Keadaan ini membuka peluang kepada Bersama untuk menarik pengundi yang sebelum ini cenderung menyokong PH.

Sementara itu, pengundi Cina membentuk antara 73 hingga 75 peratus daripada keseluruhan pengundi di Bandar Hilir dan Kota Laksamana. Faktor ini mungkin memberi kelebihan kepada Bersama sebagai parti serpihan PH.

Penyelidik kanan Pusat Merdeka, Ted Lee, turut memberitahu Malaysiakini bahawa PH mempunyai kelebihan yang besar di Bandar Hilir dan Kota Laksamana.

Justeru, ada pengundi yang mungkin memilih Bersama kerana beranggapan undi mereka tidak akan membantu BN memenangi kerusi berkenaan.

Menyedari Bersama lebih bersedia menghadapi PRN kali ini, Loke pada 5 Nov membuat rayuan terbuka yang jarang dilakukannya. Dia meminta pengundi supaya tidak memecahkan undi dengan memilih Bersama.

"Perkara paling penting ialah menumpukan undi kita pada 14 November. Jika ada undi pergi kepada merah (PH) dan ada kepada kuning (Bersama), maka biru (BN) akan menang. Di kerusi yang kita tandingi, jika kita pecahkan undi, BN dan PN akan menang," katanya.

5. Pengaruh Bersatu semakin merosot?

Bersatu bertanding di tujuh kerusi dalam PRN Melaka, tetapi parti itu kelihatan kurang menonjol sepanjang kempen.

Sesetengah calonnya hampir tidak kelihatan, manakala ceramah yang dianjurkan parti itu juga sangat terhad.

Keadaan ini mungkin menunjukkan bahawa, seperti yang berlaku di Johor dan Negeri Sembilan, sebahagian besar ahli akar umbi Bersatu di Melaka turut mengikut langkah pemimpin utama parti di negeri-negeri berkenaan dengan menyertai Wawasan Negara, sebuah parti serpihan Bersatu.

Perkembangan itu mungkin telah melemahkan jentera dan pengaruh Bersatu di Melaka.

Walaupun begitu, Bersatu masih mempunyai keupayaan untuk mempengaruhi keputusan di beberapa kawasan penting seperti Bemban, yang menyaksikan BN dan PH tidak bertembung secara langsung.

Meskipun momentum parti itu semakin lemah berbanding sebelum ini, Bersatu masih boleh menjadi penentu dalam pertandingan banyak penjuru sekiranya berjaya meraih sebahagian besar undi Melayu.

Rencana ini menggunakan data daftar pemilih yang dikumpulkan oleh badan pemantau pilihan raya, Tindak Malaysia, serta anggaran pola pengundian oleh pakar sains politik Bridget Welsh berdasarkan keputusan PRN Johor dan Negeri Sembilan.



